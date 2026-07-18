Rescate aéreo de un senderista en el entorno de la playa de Güigüí

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató a un senderista accidentado en la subida desde la playa de Güigüí hacia Tasartico, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria. El afectado presentaba una lesión en un miembro inferior que le imposibilitaba seguir la marcha por sus propios medios.

Ante la dificultad del terreno, se activó el recurso aéreo para proceder a su evacuación. Una vez estabilizado y asegurado, el hombre fue trasladado directamente en la aeronave hasta la helisuperficie del Hospital Doctor Negrín para recibir la atención médica necesaria. Por el momento, se desconoce el estado actual del senderista.