Tres detenidos, entre ellos un menor, por un robo con violencia a un trabajador en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a tres personas, dos jóvenes y un menor de edad, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido contra un trabajador de un establecimiento de hostelería.

La actuación policial permitió localizar y arrestar a los sospechosos apenas unos minutos después de producirse el asalto.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de julio, cuando varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana, fueron movilizadas por la sala CIMACC 091 tras recibir un aviso sobre un presunto robo con violencia en las inmediaciones de una clínica veterinaria de la capital grancanaria.

La víctima fue asaltada al terminar su jornada laboral

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, un trabajador de un negocio de hostelería de la zona. Según trasladó a los policías, fue abordado cuando acababa de finalizar su jornada laboral por tres individuos que, presuntamente, lo agredieron y lo amenazaron utilizando lo que parecían ser armas blancas de grandes dimensiones.

Durante el asalto, los sospechosos consiguieron hacerse con una bandolera que contenía documentación personal y 450 euros en efectivo.

La rápida intervención policial permitió localizar y detener a los tres sospechosos pocos minutos después de producirse los hechos

Tras conocer lo ocurrido, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para el afectado, que recibió atención en el mismo lugar por parte de los servicios de emergencias.

Dos testigos relataron otro intento de robo

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, la Policía Nacional localizó a dos testigos que habían presenciado el robo. Ambos manifestaron que los tres sospechosos también intentaron sustraerles sus teléfonos móviles mediante amenazas, aunque en este caso no lograron consumar el robo.

Los testimonios de la víctima y de estas dos personas permitieron a los agentes obtener una descripción física de los presuntos autores, así como detalles sobre la ropa que vestían y la dirección que habían tomado durante su huida.

Con esta información se organizó un dispositivo de búsqueda coordinado entre las diferentes patrullas desplegadas en la zona.

Los sospechosos intentaron escapar al ver a los agentes

La búsqueda dio resultado pocos minutos después. Los policías localizaron a tres personas cuyas características coincidían con las facilitadas por las víctimas y los testigos.

Según informa la Policía Nacional, al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos emprendieron la huida a pie, lo que dio lugar a una persecución que finalizó en un edificio residencial situado en la zona de La Paterna, donde finalmente fueron interceptados y detenidos.

Recuperan un cúter y un objeto punzante durante la inspección

Tras los arrestos, los agentes inspeccionaron el inmueble donde se refugiaron los sospechosos. Durante esa actuación localizaron diversas prendas de vestir que, presuntamente, habrían sido utilizadas durante la comisión del robo.

Además, recuperaron un cúter y un objeto punzante de grandes dimensiones, ambos compatibles con la descripción realizada por la víctima y los testigos sobre las armas empleadas durante el asalto.

Dos testigos, que también fueron intimidados por los asaltantes cuando intentaban sustraerles sus teléfonos móviles, resultaron fundamentales para la investigación

La investigación policial continuó con la práctica de las diligencias correspondientes para esclarecer completamente los hechos.

Los detenidos quedaron a disposición judicial

Una vez concluidas las actuaciones policiales, los dos jóvenes detenidos y el menor de edad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso conforme avance el procedimiento.

Tras esta intervención, la Policía Nacional ha recordado la importancia de comunicar con rapidez cualquier hecho delictivo a través del teléfono 091. Según destaca el cuerpo policial, una llamada inmediata permite activar cuanto antes los dispositivos de búsqueda, facilita la localización de los presuntos responsables y aumenta las posibilidades de recuperar los objetos sustraídos.

Los agentes insisten en que la colaboración ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para mejorar la eficacia de las investigaciones y reforzar la seguridad en las calles.

Más información sobre recomendaciones de seguridad y prevención de delitos puede consultarse en la web oficial de la Policía Nacional.