Una mujer resulta herida grave tras el vuelco de su vehículo en Arucas
Los bomberos liberaron a la mujer en el accidente producido en la madrugada de este domingo en la carretera de Los Portales, en Gran Canaria
Una mujer de 50 años resultó herida de carácter grave durante la madrugada de este domingo tras el vuelco de un vehículo en la carretera de Los Portales, en el municipio grancanario de Arucas.
La Sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del accidente a las 02:21 horas, momento en el que varias llamadas alertaron de que un turismo había volcado y que su conductora había quedado atrapada en el interior del vehículo.
Bomberos liberaron a la conductora atrapada
Tras recibir la alerta, el CECOES 1-1-2 movilizó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar del siniestro.
Hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia sanitarizada y una ambulancia medicalizada, además de miembros del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Guardia Civil.
Los bomberos llevaron a cabo las labores de rescate para liberar a la conductora, que permanecía atrapada en el habitáculo del vehículo tras el vuelco.
Trasladada al Hospital Doctor Negrín
Una vez excarcelada, el personal sanitario del SUC prestó asistencia a la afectada, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Después de ser estabilizada en el lugar del accidente, fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde continuó recibiendo atención especializada.
Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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