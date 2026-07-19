Susto por la caída de una palmera sobre una vivienda en Santa Brígida
El ejemplar de gran tamaño cayó en la zona de El Palmeral y quedó apoyado sobre el techo de una vivienda y unos cables
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los vecinos de la zona de El Palmeral, en el municipio de Santa Brígida, en el centro de Gran Canaria, vivieron un importante susto tras la caída de una palmera de gran tamaño sobre unas viviendas. Ellos fueron los que alertaron del suceso a los bomberos, y piden que se revise el estado del resto de ejemplares para evitar nuevos sustos.
Según la información facilitada, el árbol cayó sobre la parte superior de una vivienda anexa al lugar y quedó inclinado sobre unos cables y sobre el techo del inmueble, generando momentos de preocupación entre los residentes de la zona.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
- Yeray Ortiz, mecatrónico del Puerto de Las Palmas: «Aquí puedes duplicar o triplicar tu sueldo»
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- El Ayuntamiento no hizo bien los deberes': habla Alejandro Navarro, abogado que ganó el recurso que tumbó la tasa de basuras
- Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
- El Módena se entromete en el fichaje de Alessandro Bianco por la UD Las Palmas
- Tres detenidos, entre ellos un menor, por un robo con violencia a un trabajador en Las Palmas de Gran Canaria