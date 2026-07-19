Susto por la caída de una palmera sobre una vivienda en Santa Brígida

Los vecinos de la zona de El Palmeral, en el municipio de Santa Brígida, en el centro de Gran Canaria, vivieron un importante susto tras la caída de una palmera de gran tamaño sobre unas viviendas. Ellos fueron los que alertaron del suceso a los bomberos, y piden que se revise el estado del resto de ejemplares para evitar nuevos sustos.

Según la información facilitada, el árbol cayó sobre la parte superior de una vivienda anexa al lugar y quedó inclinado sobre unos cables y sobre el techo del inmueble, generando momentos de preocupación entre los residentes de la zona.