Accidente en la GC-1: retenciones a la salida de Las Palmas de Gran Canaria en sentido sur
El 112 Canarias informa de problemas de circulación tras el siniestro, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.
Un accidente de tráfico está provocando retenciones este lunes en la autopista GC-1, en sentido sur, a la salida de Las Palmas de Gran Canaria.
La primera alerta fue difundida por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que informó de un siniestro vial en la Avenida Marítima, una vez pasada la zona de Hoya de la Plata. En el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a otros recursos de emergencia.
Posteriormente, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias confirmó que el accidente está causando retenciones en este tramo de la GC-1 y recordó que los recursos de emergencia continúan interviniendo en el lugar.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución a los conductores que circulen por la zona y seguir las indicaciones de los servicios desplazados al lugar.
Por el momento no han trascendido las causas del accidente ni el número de heridos.
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