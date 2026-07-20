Accidente de tráfico en la GC-100 a su paso por Ingenio: dos heridos moderados tras chocar dos coches y volcar uno de ellos

Un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este lunes 20 de julio se ha saldado con dos personas heridas en el municipio de Ingenio. El incidente tuvo lugar concretamente a las 05:42 horas en la carretera GC-100, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.

Varias llamadas alertaron a la sala operativa del 1-1-2 sobre una colisión entre dos turismos en la citada vía, provocando que uno de los vehículos terminara volcando sobre la calzada con personas atrapadas en su interior.

Intervención de los bomberos y valoración médica

Ante la gravedad del aviso, se activaron de inmediato los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes se desplazaron al lugar para asegurar la zona y los vehículos accidentados, procediendo a la excarcelación y liberación de uno de los ocupantes que había quedado atrapado en el habitáculo.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó asistencia en el lugar a los dos heridos:

Hombre de 43 años: Atendido con lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y evacudo en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Atendido con lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y evacudo en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Segundo varón: Valorado igualmente con lesiones de carácter moderado y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Atestado e intervención en la vía

Hasta el punto del siniestro acudieron agentes de la Guardia Civil, quienes se encargaron de instruir las diligencias y el atestado correspondiente para esclarecer las causas del accidente, contando con la colaboración de la Policía Local de Ingenio en las labores de seguridad y contención.

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Asimismo, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria se desplegaron en la GC-100 para realizar las tareas de limpieza de los restos del impacto y retirar los aceites vertidos en la calzada, restableciendo la normalidad en la circulación.