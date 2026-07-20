Emergencia aérea en el Atlántico: desvían a Canarias un vuelo tras sufrir un posible infarto una pasajera
La tripulación solicitó el desvío inmediato al aeropuerto tinerfeño tras sufrir la mujer de 67 años un posible ataque cardíaco fuera del espacio aéreo canario
Un vuelo comercial que cubría la ruta trasatlántica entre Río de Janeiro y Ámsterdam tuvo que alterar de manera urgente su trayectoria prevista este pasado domingo tras registrarse una grave emergencia médica a bordo. La afectada, una pasajera de 67 años de edad, comenzó a presentar síntomas compatibles con un posible infarto de miocardio en pleno trayecto.
A pesar de que la aeronave transitaba en ese momento fuera del espacio aéreo controlado por Canarias, la tripulación tomó la decisión de solicitar el desvío inmediato y poner rumbo al Aeropuerto de Tenerife Sur por ser la instalación aeroportuaria más idónea para realizar un aterrizaje prioritario.
Prioridad en el aire y coordinación médica en tierra
Tras la notificación del incidente a la sala de control de tráfico aéreo, los controladores procedieron a despejar la trayectoria del avión y facilitarle la ruta más directa posible hacia la isla, recortando tiempos de aproximación para acelerar la llegada de la paciente.
De forma paralela, las autoridades del aeropuerto tinerfeño coordinaron con los servicios de urgencias la asistencia médica inmediata a pie de pista. La aeronave logró tomar tierra con éxito algo más de una hora y 15 minutos después de declarar la emergencia, momento en el que los equipos sanitarios de la isla asumieron la atención de la mujer para su estabilización y traslado hospitalario.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
- Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
- La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
- El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria
- Las Palmas de Gran Canaria ya está preparada para recibir a miles de aficionados en la retransmisión de la final entre España y Argentina
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal