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Un perro policía detecta más de diez productos sospechosos en Taurito

La Policía Local de Mogán investiga si un establecimiento vendía artículos de CBD con una concentración de THC superior a la permitida

Productos intervenidos

Productos intervenidos

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Bruno Betancor

Mogán

La Policía Local de Mogán investiga la posible venta de productos derivados del cannabis con niveles de THC por encima del límite legal en un establecimiento de Taurito, en el sur de Gran Canaria. La actuación comenzó después de que un perro de la Unidad Canina señalara de forma reiterada más de diez tipos de artículos comercializados como CBD.

Los productos fueron intervenidos y enviados al Servicio de Toxicología del Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela. Los análisis deberán determinar ahora su composición real y si existe un posible delito contra la salud pública.

Productos intervenidos

Productos intervenidos / La Provincia

El perro K9 alertó sobre más de diez productos

La inspección se produjo durante uno de los operativos preventivos desarrollados por la Unidad Canina de la Policía Local de Mogán.

Durante la intervención, el perro K9 marcó repetidamente más de diez tipos de productos que se vendían como CBD. El cannabidiol es un compuesto presente en el cannabis que, a diferencia del THC, no provoca efectos psicoactivos.

Las reiteradas señales del animal llevaron a los agentes a realizar una revisión más exhaustiva del establecimiento y de los artículos que estaban a la venta.

Etiquetas sin datos sobre el THC o la procedencia

Además de las sospechas sobre la concentración de THC, los policías detectaron distintas irregularidades en el etiquetado y en la información ofrecida a los consumidores.

Según la información facilitada, algunos envoltorios no indicaban con claridad la naturaleza del producto, su procedencia o la empresa distribuidora. Otros artículos tampoco detallaban de forma precisa sus porcentajes de CBD y THC.

Estos datos resultan relevantes para conocer la composición del producto y comprobar si cumple la normativa aplicable a este tipo de artículos.

Productos intervenidos

Productos intervenidos / La Provincia

Los análisis determinarán si superaban el límite legal

Los productos intervenidos han sido remitidos al laboratorio forense de Santiago de Compostela para conocer la concentración exacta de sus componentes.

El resultado de las pruebas será clave para determinar si los artículos contenían una cantidad de THC superior a la permitida y si su comercialización puede derivar en responsabilidades penales o administrativas.

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Las diligencias ya han sido trasladadas a la autoridad judicial, que deberá valorar los hechos una vez se conozcan los resultados toxicológicos.

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