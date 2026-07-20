Rescate de emergencia en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria: salvan a un hombre tras caer a la zona de espigones

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria han intervenido durante la mañana de este lunes 20 de julio para rescatar a un hombre de 34 años que sufrió una caída en una zona de espigones del litoral de la capital grancanaria. El suceso tuvo lugar concretamente a las 09:16 horas en la Avenida Marítima, a la altura de la calle Juan XXIII.

A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias recibió un aviso procedente de la Autoridad Portuaria en el que se alertaba de la precipitación del varón en las rocas de la costa, requiriendo auxilio técnico especializado para su extracción del lugar.

Rescate en las rocas y traslado hospitalario

Desde la sala operativa del 1-1-2 se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazando al lugar a los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, a la Policía Local y a una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los efectivos del equipo de rescate de bomberos lograron acceder hasta la posición del afectado entre los bloques del espigón, asegurándolo y evacuándolo con éxito hasta la zona de la calzada donde aguardaban los servicios sanitarios.

Una vez a salvo, el personal sanitario del SUC valoró al accidentado, confirmando que presentaba un traumatismo en un miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

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Por su parte, agentes de la Policía Local prestaron colaboración asegurando el perímetro y facilitando la maniobra de los vehículos de emergencia en la calzada adyacente a la Avenida Marítima.