Atropellados un menor de 17 años y una joven de 18 en Lanzarote: el varón sufre un traumatismo craneal grave
Un joven de 17 años ha tenido que ser trasladado de urgencia en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa tras resultar herido de gravedad
Un grave atropello registrado a primera hora de la mañana de este martes 21 de julio se ha saldado con dos jóvenes heridos en el municipio de Arrecife. El incidente tuvo lugar a las 08:08 horas en la céntrica Rambla Medular, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.
La sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de emergencia alertando de que dos peatones habían sido arrollados por un vehículo en la citada vía de la capital lanzaroteña, precisando asistencia médica inmediata.
Asistencia sanitaria y traslado de urgencia
Desde el centro coordinador se activaron de inmediato una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como al equipo médico y de enfermería del Centro de Salud de Valterra.
El personal sanitario asistió en el lugar a las dos personas afectadas:
- Joven de 17 años: Presentaba un traumatismo craneal de pronóstico grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado en el lugar por el personal sanitario, fue trasladado en la ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.
- Mujer de 18 años: Atendida con un traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones, y evacuada en la ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.
Diligencias e investigación
En el lugar de los hechos se personaron agentes de la Policía Local de Arrecife, quienes aseguraron la zona para permitir la libre intervención de los servicios sanitarios y procedieron a la instrucción de las diligencias e investigación correspondiente para determinar las causas del atropello.
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