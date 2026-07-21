El miembro del Tren de Aragua detenido en Canarias secuestró a un cirujano plástico para robarle las joyas y relojes

Son especialistas en tráfico de drogas y robos con violencia. Y ha sido, precisamente, uno de estos golpes (perfecto, creían ellos) el que ha llevado al desmantelamiento de una célula del Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela y considerada una de las bandas delictivas de mayor alcance de América Latina. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cinco integrantes, uno de ellos en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, y cuatro ya duermen en prisión.

La investigación comenzó en enero, después de que los miembros del grupo criminal atracasen con extrema violencia la vivienda de un cirujano plástico en un pueblo de León. Allí se hicieron con un botín de relojes y joyas exclusivos por valor de 100.000 euros, además de otros 10.000 en efectivo. Para cometer el robo, maniataron y amenazaron con arma de fuego a los habitantes de la casa, entre los que había menores de edad. No contentos con el alijo, intentaron realizar sin éxito transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas.

Las gestiones de los investigadores revelaron que los autores días antes habían reservado alojamientos en el entorno de León desde donde realizaron un estudio previo de los afectados. Los eligieron entre personas de alto poder adquisitivo y los sometieron a vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas. Durante casi un mes tuvieron a las víctimas controladas en todo momento.

Pero esta familia no fue su único objetivo. El modus operandi de los implicados consistía en abordar a los afectados en las inmediaciones del domicilio para introducirlos a la fuerza en la vivienda, o aprovechar descuidos (como la apertura de un portal) para acceder. Los amordazaban y ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente los coaccionaban y amenazaban con armas de fuego.

Para dificultar cualquier investigación, utilizaban pasamontañas y vehículos previamente sustraídos con placas de matrícula falsificadas. Una vez cometían los asaltos, calcinaban las furgonetas.

Una vez identificados todos los miembros de este entramado –cuatro hombres y una mujer–, la Policía Nacional y la Guardia Civil ejecutaron las detenciones y registros de los inmuebles el 17 de junio. Los arrestos se realizaron en San Cristóbal de La Laguna, Ibiza, Ourense, Madrid y Ciudad Real, lugares donde estaba asentada la organización criminal.

En los registros intervinieron gran cantidad de terminales telefónicos utilizados para la coordinación de la actividad delictiva, vestimenta de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, placas de matrícula falsificadas para evitar el control de los vehículos, más de 500 gramos de cocaína rosa tusi, 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia listas para su distribución. También un kilo de sustancia de corte y utensilios para la fabricación.

Además, se incautó numerosa documentación de alto interés que acredita que los robos estaban previamente planificados y que existía un estudio previo de las viviendas y sus víctimas. Ahora, los agentes cotejan los datos con otros atracos sin resolver similares para intentar aclarar si estuvieron involucrados.

A los cinco detenidos se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo/hurto de uso de vehículo a motor y delitos contra la salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

La investigación también ha acreditado que los cinco arrestados tenían vínculos con el otro grupúsculo del Tren de Aragua desarticulado en mayo en Madrid. En esa operación, la Policía Nacional detuvo a seis personas por pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y contra la salud pública.

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Al igual que ahora, la operación tuvo su origen en un robo, en este caso, en una urbanización privada a las afueras de la capital de España. Los autores, provistos de armas de fuego cortas y un potente inhibidor de antenas, se apoderaron de piezas de relojería y joyas por valor de 1.500.000 euros, un total de 200.000 euros en efectivo, así como una transmisión de criptomonedas por un importe de 1.300.000 euros. Tres de ellos ingresaron en la cárcel.