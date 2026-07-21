Esclarecido el violento asalto a la joyería de Las Terrazas en Telde: cuatro detenidos y botín de más de 120.000 euros

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde ha logrado esclarecer el caso del robo con violencia e intimidación registrado el pasado 2 de junio en un establecimiento de joyería ubicado en el centro comercial Las Terrazas, en Gran Canaria. La investigación, que continúa en curso, se ha saldado por el momento con cuatro personas detenidas y la identificación plena de todos los presuntos implicados.

El suceso se produjo cuando una banda integrada por seis individuos irrumpió con gran violencia en la tienda, amedrentando a los presentes para apoderarse de un importante botín compuesto por numerosas piezas de joyería valoradas en más de 120.000 euros.

Análisis de cámaras y reconstrucción del atraco

Las pesquisas de la UDEV requirieron un complejo trabajo de inteligencia policial que incluyó el análisis detallado de las grabaciones de los sistemas de videovigilancia de diversos comercios del entorno, inspecciones oculares minuciosas y la toma de declaraciones.

Gracias a este rastreo, los agentes no solo consiguieron identificar a los autores materiales que perpetraron el asalto dentro del local, sino que también localizaron a los colaboradores que participaron activamente en las fases de planificación, logística y preparación previa del golpe.

Situación judicial y prófugos

La vertiente operativa del caso deja de momento el siguiente balance de implicados:

Detenidos en el operativo: Cuatro personas arrestadas por su vinculación directa o logística en los hechos.

Cuatro personas arrestadas por su vinculación directa o logística en los hechos. Implicados ya en prisión: Se identificó a dos presuntos autores que ya se encontraban internos en el centro penitenciario por su participación en otros delitos similares cometidos con posterioridad al atraco de Telde.

Se identificó a dos presuntos autores que por su participación en otros delitos similares cometidos con posterioridad al atraco de Telde. Medidas cautelares: Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el magistrado decretó el ingreso en prisión para uno de los arrestados. Los otros tres detenidos, vinculados a las labores preparatorias, quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.

La Policía Nacional mantiene el dispositivo de búsqueda activo para localizar y arrestar al sexto integrante de la banda, cuya identidad ya se encuentra totalmente confirmada por los investigadores.