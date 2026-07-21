Esclarecido el violento asalto a la joyería de Las Terrazas en Telde: cuatro detenidos y botín de más de 120.000 euros
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Telde resuelven el robo cometido el pasado 2 de junio tras un minucioso análisis de las imágenes de videovigilancia y las inspecciones oculares
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde ha logrado esclarecer el caso del robo con violencia e intimidación registrado el pasado 2 de junio en un establecimiento de joyería ubicado en el centro comercial Las Terrazas, en Gran Canaria. La investigación, que continúa en curso, se ha saldado por el momento con cuatro personas detenidas y la identificación plena de todos los presuntos implicados.
El suceso se produjo cuando una banda integrada por seis individuos irrumpió con gran violencia en la tienda, amedrentando a los presentes para apoderarse de un importante botín compuesto por numerosas piezas de joyería valoradas en más de 120.000 euros.
Análisis de cámaras y reconstrucción del atraco
Las pesquisas de la UDEV requirieron un complejo trabajo de inteligencia policial que incluyó el análisis detallado de las grabaciones de los sistemas de videovigilancia de diversos comercios del entorno, inspecciones oculares minuciosas y la toma de declaraciones.
Gracias a este rastreo, los agentes no solo consiguieron identificar a los autores materiales que perpetraron el asalto dentro del local, sino que también localizaron a los colaboradores que participaron activamente en las fases de planificación, logística y preparación previa del golpe.
Situación judicial y prófugos
La vertiente operativa del caso deja de momento el siguiente balance de implicados:
- Detenidos en el operativo: Cuatro personas arrestadas por su vinculación directa o logística en los hechos.
- Implicados ya en prisión: Se identificó a dos presuntos autores que ya se encontraban internos en el centro penitenciario por su participación en otros delitos similares cometidos con posterioridad al atraco de Telde.
- Medidas cautelares: Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el magistrado decretó el ingreso en prisión para uno de los arrestados. Los otros tres detenidos, vinculados a las labores preparatorias, quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.
La Policía Nacional mantiene el dispositivo de búsqueda activo para localizar y arrestar al sexto integrante de la banda, cuya identidad ya se encuentra totalmente confirmada por los investigadores.
- Adidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo
- La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
- De San Mateo a vivir la conquista de la segunda estrella, la historia del director deportivo del Panadería Pulido
- Rescate de emergencia en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria: salvan a un hombre tras caer a la zona de espigones
- Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo
- Adiós a las especies exóticas: el barranco Guiniguada tendrá una regeneración de su cauce
- Quevedo también llegó a la final del Mundial: Pedri y Yéremy Pino celebran al ritmo de ‘Al Golpito’
- Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes