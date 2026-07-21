Muere golpeado por la hélice de un barco en Canarias: investigan cómo cayó al mar
La víctima, de 77 años, quedó atrapada bajo la embarcación frente a la costa oeste de la Isla y tuvo que ser liberada por buzos de la Guardia Civil
Una salida habitual de pesca terminó este domingo en tragedia en la costa oeste de La Palma. Un hombre de 77 años murió después de caer al mar desde una embarcación y ser alcanzado por la hélice del motor entre los municipios de Tijarafe y Puntagorda.
El cuerpo quedó atrapado bajo el barco, lo que obligó a intervenir a los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. La principal incógnita continúa abierta: los investigadores tratan ahora de averiguar qué provocó que la víctima terminara en el agua.
El cuerpo quedó atrapado bajo la embarcación
El accidente ocurrió durante la tarde mientras el hombre se encontraba faenando a bordo de la nave. Por causas que todavía no han sido esclarecidas, cayó al mar y fue arrollado por la hélice, quedando enganchado bajo la embarcación.
El fallecido era vecino de Los Llanos de Aridane, natural de Garafía y aficionado a la pesca. Según informó Televisión Canaria, solía salir a navegar de forma recreativa y conocía bien este tramo de la costa palmera.
Tras recibir la alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 activó un dispositivo en el que participaron un helicóptero del Grupo de Emergencias y Seguridad, bomberos del parque de La Laguna y unidades de la Guardia Civil.
La posición en la que había quedado el cuerpo complicó las labores de recuperación. Los agentes del GEAS tuvieron que sumergirse y trabajar bajo la nave hasta conseguir liberarlo.
Trasladado hasta el Puerto de Tazacorte
Una vez recuperado, Salvamento Marítimo trasladó el cadáver hasta el Puerto de Tazacorte. Desde allí fue derivado al Hospital Universitario de La Palma para la realización de la correspondiente autopsia.
La embarcación implicada también fue remolcada hasta el mismo puerto y quedó a disposición de las autoridades judiciales. Su inspección será una de las piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante los instantes previos a la caída.
El operativo se desarrolló en una zona del litoral comprendida entre Tijarafe y Puntagorda, en la vertiente oeste de La Palma.
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