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Rescatan del mar a un niño de 12 años en La Laja y buscan a una niña de la misma edad

El operativo permanece activo con la intervención del GES y los servicios de salvamento

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios de emergencia mantienen activo este martes un operativo en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que dos menores se vieran en apuros en el mar. Un niño de 12 años ha sido puesto a salvo, mientras que los equipos continúan trabajando para localizar a una niña de la misma edad.

Ambos, vecinos del barrio de Salto del Negro, han motivado un amplio despliegue en el que participan un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Policía Local y su unidad de drones, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, efectivos de la Policía Nacional, personal del Servicio Canario de Salud (SUC), Salva-Emer y Cruz Roja.

Rescate de dos menores en La Laja

Rescate de dos menores en La Laja

La Provincia

El GES logró localizar a una persona en el agua durante las labores de búsqueda, que continúan abiertas para tratar de poner a salvo a la niña que aún no ha sido localizada.

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Los socorristas de la playa habían advertido desde el día anterior a los usuarios de la necesidad de extremar las precauciones y atender las indicaciones de seguridad ante las condiciones del mar.

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