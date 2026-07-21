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Sofocan el incendio en una vivienda del barrio de Arenales

El fuego, que no dejó personas heridas, afectó a la segunda planta del inmueble y obligó a cortar el tráfico en la calle Castrillo durante la intervención

Imagen de archivo de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen de archivo de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. / LP /DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Efectivos de Bomberos y Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron durante la tarde de este martes en la extinción de un incendio declarado en el Callejón de las Chapas, en el barrio de Arenales.

El fuego afectó principalmente a la segunda planta de una vivienda situada junto a la clínica veterinaria del citado callejón, en la esquina con la calle Castrillo. No se registraron daños personales como consecuencia del incendio.

A las 19.30 horas, el fuego ya había sido extinguido, aunque los equipos de emergencia continuaban en el lugar realizando labores de refresco y revisión de la zona para descartar posibles reactivaciones.

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Durante la intervención, el tráfico quedó cortado en la calle Castrillo para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

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