Tías retira 71 patinetes abandonados en solo una semana

La Policía Local de Tías ha retirado en apenas una semana 71 patinetes eléctricos que habían sido abandonados en espacios públicos del municipio, principalmente en Puerto del Carmen. Los vehículos ocupaban aceras, paseos y zonas peatonales, dificultando el paso y generando problemas de accesibilidad y seguridad.

Todos los patinetes permanecen ahora almacenados en dependencias municipales. El Ayuntamiento ha anunciado que mantendrá la vigilancia y reforzará el control sobre las empresas de alquiler para evitar que estos vehículos vuelvan a ocupar de forma indebida el espacio público.

Aceras y paseos ocupados en Puerto del Carmen

La mayor parte de los Vehículos de Movilidad Personal retirados se encontraba en la localidad turística de Puerto del Carmen. Los agentes los localizaron estacionados o abandonados en puntos destinados al tránsito de peatones.

La actuación responde a las quejas trasladadas por vecinos y usuarios de la vía pública, especialmente por los obstáculos que estos vehículos pueden suponer para personas mayores, usuarios de sillas de ruedas o familias con carritos infantiles.

Desde el Ayuntamiento de Tías sostienen que el control de los patinetes no busca únicamente ordenar su uso, sino también garantizar que las aceras y los paseos continúen siendo espacios seguros y accesibles.

El municipio ya había actuado en años anteriores

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, y el concejal de Movilidad, Sergio García, recordaron que el municipio ya había retirado en años anteriores patinetes de alquiler que operaban en la localidad turística.

Aquellas intervenciones también se produjeron tras las quejas ciudadanas y después de registrarse accidentes de tráfico relacionados con este tipo de vehículos.

El grupo de gobierno insiste en que seguirá aplicando las medidas necesarias para evitar usos indebidos de los patinetes eléctricos y reducir los riesgos derivados de una circulación o un estacionamiento inadecuados.

Las empresas deberán cumplir nuevas exigencias

El uso de patinetes eléctricos de alquiler depende de las ordenanzas de movilidad y de ocupación de la vía pública de cada ayuntamiento. En el caso de Tías, el Consistorio encargó a una asesoría especializada la elaboración de una normativa específica.

Este tipo de ordenanzas suele exigir a las empresas licencias de explotación, el pago de tasas por ocupar el espacio público y pólizas de responsabilidad civil frente a posibles daños a terceros.

Los operadores también deben cumplir las directrices de la Dirección General de Tráfico. Entre ellas se encuentra la obligación de limitar la velocidad de los vehículos a 25 kilómetros por hora.

Además, las flotas deben estar geolocalizadas y disponer de sistemas de bloqueo que impidan dejar los patinetes en zonas no autorizadas, especialmente sobre las aceras.

Más control para recuperar el espacio peatonal

La retirada de los 71 patinetes evidencia el problema que puede generar una flota sin supervisión suficiente en uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote.

El Ayuntamiento pretende que la futura regulación permita compatibilizar estos medios de transporte con la seguridad vial y el derecho de los peatones a desplazarse sin obstáculos.

Noticias relacionadas

Mientras se concreta esa normativa, los vehículos seguirán en el depósito municipal y la Policía Local mantendrá la vigilancia sobre las zonas donde se han detectado más estacionamientos indebidos.