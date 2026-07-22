Choque entre dos coches en Las Palmas de Gran Canaria

Un choque entre dos vehículos ha movilizado este miércoles a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria. El accidente se produjo en la confluencia de las calles Albareda y Alfredo L. Jones, en el entorno de la zona Puerto.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Territorial Zona Puerto de la Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

Intervención de la Policía Local y el SUC

Los efectivos trabajan en la zona para atender a las personas implicadas y regular la circulación en uno de los puntos más transitados del entorno portuario.

Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias concretas que provocaron la colisión.