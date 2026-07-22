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Choque entre dos coches en Las Palmas de Gran Canaria

El siniestro vial se produjo en el cruce de las calles Albareda y Alfredo L. Jones, en la zona Puerto de la capital grancanaria

Accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

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Bruno Betancor

Un choque entre dos vehículos ha movilizado este miércoles a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria. El accidente se produjo en la confluencia de las calles Albareda y Alfredo L. Jones, en el entorno de la zona Puerto.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Territorial Zona Puerto de la Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

Intervención de la Policía Local y el SUC

Los efectivos trabajan en la zona para atender a las personas implicadas y regular la circulación en uno de los puntos más transitados del entorno portuario.

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Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias concretas que provocaron la colisión.

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