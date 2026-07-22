La menor de 12 años fallecida en la playa de La Laja había sido convocada por la Selección Española U12 de Baloncesto

La trágica muerte de una niña de 12 años en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, ha causado una profunda conmoción tanto en la isla como en el deporte canario. La menor, F. M., cuyo cuerpo fue localizado sin vida por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, era una de las jóvenes promesas del Spar Gran Canaria y había sido convocada recientemente por la Selección Española U12 Femenina de Baloncesto.

El cuerpo de la menor fue recuperado durante la tarde del martes a unos 200 metros de la costa, después de un amplio dispositivo de búsqueda desplegado tras su desaparición en la zona de baño.

Convocada para un campus de tecnificación nacional

La joven deportista había sido seleccionada para participar en el campus de tecnificación de la Selección Española U12 Femenina, previsto entre los días 26 y 30 de julio en Zaragoza y organizado por la FIBA.

La convocatoria reunía a 26 jugadoras procedentes de distintos clubes del país con el objetivo de participar en unas jornadas de formación y desarrollo deportivo. Entre las seleccionadas figuraban también jugadoras de entidades con amplia tradición en el baloncesto español, como Joventut Badalona y Movistar Estudiantes.

Este programa de tecnificación forma parte del trabajo de desarrollo del baloncesto base y reúne cada año a algunas de las jóvenes con mayor proyección del panorama nacional.

Una jornada que terminó en tragedia

La menor había acudido a la playa de La Laja junto a un niño de 11 años, ambos vecinos del barrio de Salto del Negro, en la capital grancanaria.

Mientras se desarrollaba el operativo de búsqueda, los equipos de socorrismo consiguieron rescatar con vida al menor, que pudo ser auxiliado. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por los servicios de emergencia, la niña fue localizada sin vida por los buzos del GEAS.

El fallecimiento ha generado una gran consternación tanto entre familiares y allegados como en el ámbito deportivo, donde la joven destacaba por su progresión en las categorías inferiores del Spar Gran Canaria.

La Provincia

Consternación en el baloncesto canario

La pérdida de la joven supone un duro golpe para el baloncesto de Canarias, especialmente para su club y para las personas que compartieron con ella su formación deportiva.

Su reciente convocatoria con la Selección Española U12 reflejaba la evolución que estaba experimentando en el deporte y la situaba entre las jóvenes jugadoras elegidas para participar en una concentración de carácter nacional.