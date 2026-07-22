'Operación Millo': intervenidos 350 kilos de hachís en Canarias a una organización que escondía la droga en cajas de verduras

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de hachís entre las islas Canarias, en una operación desarrollada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas. La actuación se ha saldado con la incautación de 350 kilogramos de hachís, la detención de tres personas y la intervención de varios vehículos y material relacionado con la actividad delictiva.

Según ha informado el cuerpo policial, la investigación permitió descubrir un entramado que se encargaba de recibir la droga procedente de Marruecos, prepararla y distribuirla entre distintas islas del archipiélago mediante un sistema diseñado para dificultar la detección policial.

Una investigación iniciada a principios de 2026

Las pesquisas comenzaron a principios de 2026, cuando los investigadores detectaron indicios de la existencia de una estructura organizada dedicada al transporte interinsular de sustancias estupefacientes.

A lo largo de varios meses, los agentes analizaron el funcionamiento del grupo y consiguieron identificar su estructura, así como el método empleado para introducir el hachís en el circuito de distribución.

Los arrestados usaban furgonetas de alquiler y empresas del sector logístico para camuflar el transporte de la droga entre la mercancía legal

De acuerdo con la investigación, la organización recibía la droga desde Marruecos y posteriormente la preparaba para su envío utilizando canales de transporte aparentemente legales gestionados a través de empresas del sector logístico presentes en Canarias.

Furgonetas de alquiler y cajas de verduras para ocultar la droga

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el sistema empleado para reducir el riesgo de ser descubiertos.

La organización recurría de forma habitual a furgonetas de alquiler, una práctica que dificultaba el seguimiento de los desplazamientos, complicaba la trazabilidad de los vehículos utilizados y reducía las posibilidades de vincular los transportes con los integrantes del grupo.

Además, la droga era escondida entre mercancías agrícolas para simular envíos ordinarios. En concreto, los paquetes de hachís se ocultaban entre cajas de hortalizas, con el objetivo de pasar desapercibidos durante los traslados entre las diferentes islas.

Los tres arrestados ingresaron en prisión tras pasar a disposición de la autoridad judicial

Cuando se desarrolló la fase operativa de la investigación, los agentes localizaron los 350 kilogramos de hachís ocultos entre piñas de maíz, preparadas para su distribución.

Tres detenidos y droga valorada en unos 700.000 euros

La operación concluyó con la detención de tres presuntos integrantes de la organización criminal. Durante los registros también fueron intervenidas varias furgonetas utilizadas, presuntamente, para el transporte de la droga, además de diverso material empleado en la preparación y manipulación de la sustancia estupefaciente.

Según las estimaciones realizadas por la Policía Nacional, la actuación ha supuesto para la organización un perjuicio económico cercano a los 700.000 euros, derivado de la incautación de la droga y del material empleado para su distribución.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

La investigación continúa abierta

La Policía Nacional ha indicado que la investigación no se da por concluida. Los agentes mantienen abiertas distintas líneas de trabajo para esclarecer por completo el funcionamiento del entramado y determinar si existen más personas implicadas en la organización.