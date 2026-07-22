Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedri, Ferran TirmaJacksons FuerteventuraFabiola Mbulito, niña fallecida en La LajaPerra ChenoaBono único guaguas CanariasUD Las PalmasTasa de basura LPGCMúsica Las Palmas de Gran CanariaÓxido Las CanterasEstadio de Gran Canaria
instagramlinkedin

Rescatan a un operario atrapado a ocho metros de altura en Arrecife

El trabajador quedó bloqueado en la cesta de un camión con brazo hidráulico mientras realizaba labores de fumigación en la calle Juan de Quesada

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Una avería en plena noche dejó a un operario atrapado a unos ocho metros de altura mientras realizaba labores de fumigación en Arrecife. El trabajador permaneció inmovilizado dentro de la cesta de un camión con brazo hidráulico hasta que los bomberos consiguieron ponerlo a salvo.

El incidente ocurrió este lunes, 20 de julio, en la calle Juan de Quesada. La alerta fue comunicada por otros operarios del Ayuntamiento de Arrecife, que avisaron de que el sistema elevador había quedado bloqueado con uno de sus compañeros en la plataforma.

El brazo hidráulico quedó bloqueado durante la fumigación

El trabajador se encontraba realizando tareas de fumigación cuando el vehículo elevador dejó de funcionar. La cesta quedó detenida a unos ocho metros del suelo, sin que el operario pudiera descender por sus propios medios.

Ante la imposibilidad de recuperar el control del brazo hidráulico, sus compañeros solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Noticias relacionadas

Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos con el vehículo ECO-3.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes
  4. El Olympiacos cede y la UD Las Palmas cierra el fichaje de Jefté
  5. Esclarecido el violento asalto a la joyería de Las Terrazas en Telde: cuatro detenidos y botín de más de 120.000 euros
  6. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  7. Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial
  8. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas

Rescatan a un operario atrapado a ocho metros de altura en Arrecife

Rescatan a un operario atrapado a ocho metros de altura en Arrecife

Choque entre dos coches en Las Palmas de Gran Canaria

Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en la playa de La Laja

Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en la playa de La Laja

Hallan muerta a una niña de 12 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar

Hallan muerta a una niña de 12 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar

'Operación Millo': intervenidos 350 kilos de hachís en Canarias a una organización que escondía la droga en cajas de verduras

'Operación Millo': intervenidos 350 kilos de hachís en Canarias a una organización que escondía la droga en cajas de verduras

Sofocan el incendio en una vivienda del barrio de Arenales

Sofocan el incendio en una vivienda del barrio de Arenales

El miembro del Tren de Aragua detenido en Canarias secuestró a un cirujano plástico para robarle joyas y relojes

El miembro del Tren de Aragua detenido en Canarias secuestró a un cirujano plástico para robarle joyas y relojes

Muere golpeado por la hélice de un barco en Canarias: investigan cómo cayó al mar

Tracking Pixel Contents