Rescatan a un operario atrapado a ocho metros de altura en Arrecife

Una avería en plena noche dejó a un operario atrapado a unos ocho metros de altura mientras realizaba labores de fumigación en Arrecife. El trabajador permaneció inmovilizado dentro de la cesta de un camión con brazo hidráulico hasta que los bomberos consiguieron ponerlo a salvo.

El incidente ocurrió este lunes, 20 de julio, en la calle Juan de Quesada. La alerta fue comunicada por otros operarios del Ayuntamiento de Arrecife, que avisaron de que el sistema elevador había quedado bloqueado con uno de sus compañeros en la plataforma.

El brazo hidráulico quedó bloqueado durante la fumigación

El trabajador se encontraba realizando tareas de fumigación cuando el vehículo elevador dejó de funcionar. La cesta quedó detenida a unos ocho metros del suelo, sin que el operario pudiera descender por sus propios medios.

Ante la imposibilidad de recuperar el control del brazo hidráulico, sus compañeros solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

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Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos con el vehículo ECO-3.