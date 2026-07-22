Tres encapuchados asaltan una casa en Telde armados con un cuchillo
La Policía Nacional investiga el violento robo ocurrido a primera hora de este miércoles en una vivienda del Valle de los Nueve.
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Tres individuos irrumpieron presuntamente en una vivienda de Telde a primera hora de este miércoles y amenazaron a su ocupante con un cuchillo y un destornillador antes de huir del lugar. El asalto se produjo sobre las 07.30 horas en una casa situada en la calle Ruiz Muñiz, en la subida del Valle de los Nueve. La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar a los autores y reconstruir cómo consiguieron entrar en el domicilio.
Según el testimonio ofrecido por la víctima a TELDEACTUALIDAD, los tres asaltantes accedieron al interior de la casa portando un cuchillo y un destornillador.
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