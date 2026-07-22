Vuelca con su coche en Papagayo y logra salir por sus propios medios
El accidente ocurrió en el acceso a Playa Mujeres, en Playa Blanca. El vehículo quedó fuera de la calzada y completamente volcado.
Un joven resultó herido este martes tras sufrir un aparatoso vuelco en el camino de acceso a Playa Mujeres, en la zona de Papagayo, en Playa Blanca.
El coche terminó fuera de la calzada y apoyado sobre el techo, pero su único ocupante consiguió abandonar el vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Los sanitarios lo atendieron en el lugar.
El coche quedó completamente volcado fuera de la vía
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta a las 16.34 horas y movilizó hasta la zona a la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio de Urgencias Canario y los bomberos.
Cuando los efectivos llegaron, comprobaron que el turismo se encontraba fuera de la calzada y completamente volcado. El conductor ya había logrado salir y estaba siendo atendido por el personal sanitario, por lo que no fue necesario realizar maniobras de excarcelación.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones ni sobre las causas que provocaron la salida de vía.
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