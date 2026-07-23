Colisión entre varios vehículos a la altura de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente se produjo a primera hora de la mañana de este jueves en dirección sur de la isla, lo que puede provocar retenciones en la circulación
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Una colisión entre varios vehículos ha tenido lugar alrededor de las ocho de la mañana de este jueves en la autopista GC-1, a la altura de La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El percance múltiple ha ocurrido en dirección al sur de la isla, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.
Emergencias pide precaución a los conductores que circulen por la vía, ya que se pueden generar retenciones en la circulación.
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