Grave un motorista tras chocar contra un árbol en Gran Canaria

Un motorista de 51 años resultó herido grave este jueves tras salirse de la vía y colisionar contra un árbol en Gran Canaria. El accidente ocurrió en la carretera GC-70, dentro del municipio de Santa María de Guía.

El afectado presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave cuando fue atendido por los servicios de emergencia. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El accidente ocurrió en la carretera GC-70

El siniestro se produjo sobre las 16:30 horas de este 23 de julio, a la altura del kilómetro 2 de la GC-70.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el motorista sufrió una salida de vía antes de impactar contra un árbol.

Una llamada de alerta comunicó el accidente al centro coordinador, que activó inmediatamente los recursos necesarios para atender al herido.

Los sanitarios estabilizaron al motorista antes del traslado

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario asistió al hombre en el lugar del accidente y logró estabilizarlo antes de evacuarlo al Hospital Doctor Negrín, donde ingresó con lesiones de carácter grave.

Efectivos de la Guardia Civil también acudieron al punto del accidente y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

La información difundida por los servicios de emergencia no precisa por el momento las causas que provocaron la salida de vía. La investigación deberá determinar cómo se produjo el siniestro en este tramo de la GC-70.