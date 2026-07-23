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La rotura de una tubería de aguas fecales provoca una fuente de varios metros de altura e inundaciones en viviendas de Lanzarote

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias achicaron en la madrugada de este jueves el agua en varios edificios en el barrio de Argana Alta, en Arrecife

Rotura de una tubería de aguas fecales en la calle Tajaraste, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife

Rotura de una tubería de aguas fecales en la calle Tajaraste, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife / La Provincia

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Bruno Betancor

La rotura de una tubería de aguas fecales registrada durante la madrugada de este jueves en la calle Tajaraste, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote), obligó a intervenir a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa tras producirse una inundación que afectó a varios inmuebles de la zona.

Según ha informado el Consorcio, que fue alertado del incidente a las 00.55 horas de este jueves, la rotura de la conducción provocó que, debido a la elevada presión, el agua saliera despedida a gran altura. El viento contribuyó a que el agua alcanzara las azoteas de dos edificios próximos, extendiendo la incidencia más allá del punto donde se originó la avería.

Una vez que la tubería perdió presión, los bomberos pudieron acceder a la azotea del edificio situado en la calle Campoamor número 12, donde comprobaron que el agua descendía por la caja de escaleras. La causa era la obstrucción de los bajantes, bloqueados por restos sólidos procedentes de las aguas fecales.

Los bomberos retiraron la obstrucción y revisaron las viviendas

Los efectivos procedieron a retirar las tapas de los bajantes para facilitar el desagüe del agua acumulada en la cubierta. Esta actuación permitió achicar el agua y evitar que continuara filtrándose al interior del edificio.

Posteriormente, revisaron las viviendas que habían resultado afectadas por la entrada de agua. De acuerdo con la información facilitada por el Consorcio, la mayor parte presentaba una cantidad reducida de agua en su interior. No obstante, una vivienda ubicada en la calle Folías sufrió la entrada de agua en su aljibe, siendo la incidencia más relevante detectada durante la inspección.

La Policía Local buscó alojamiento para los afectados

Tras finalizar las labores de emergencia, la Policía Local de Arrecife permaneció en la zona gestionando la atención a las personas afectadas e intentando encontrarles un alojamiento temporal si fuera necesario.

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Al mismo tiempo, operarios procedieron al vallado del área para garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las actuaciones derivadas de la avería en la red.

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