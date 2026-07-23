Tres ladrones ingresan en prisión tras una oleada de robos en Arucas

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a tres personas como presuntas responsables de una serie de delitos contra el patrimonio cometidos principalmente en el barrio de Santidad, en el municipio grancanario de Arucas.

Los arrestos se produjeron el pasado 20 de julio de 2026 y ponen fin a una investigación desarrollada durante los últimos meses tras el incremento de hechos delictivos en la zona.

Los investigados están acusados, de forma provisional, de la presunta comisión de robos con fuerza, robos con violencia e intimidación y allanamiento de morada, entre otros delitos.

La investigación permitió esclarecer numerosos delitos

Según ha informado la Guardia Civil, la actividad delictiva atribuida a los ahora detenidos había generado una importante preocupación entre los vecinos de Santidad, debido a la reiteración de los robos y al sentimiento de inseguridad que estos hechos provocaban en el barrio.

Las pesquisas fueron desarrolladas por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Arucas, que lograron esclarecer los distintos delitos investigados e identificar plenamente a los presuntos autores.

Durante la investigación también fue relevante la colaboración de la Policía Local de Arucas, que trabajó de forma coordinada con la Guardia Civil en distintas intervenciones operativas. Según la información facilitada, esta cooperación permitió evitar la comisión de varios robos y, en otras actuaciones, proceder a la detención de los sospechosos, además de facilitar la obtención de pruebas para el avance de la investigación.

El juzgado decreta el ingreso en prisión provisional

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arucas.

Tras analizar los indicios recopilados durante la investigación y valorar la presunta reiteración delictiva de los arrestados, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional de los tres investigados, ordenando su traslado al correspondiente centro penitenciario.

Con esta actuación, la Guardia Civil considera concluida una investigación que permitió esclarecer una sucesión de delitos contra el patrimonio que habían generado una notable alarma social en Arucas. La detención y posterior ingreso en prisión provisional de los tres investigados pone fin, según el instituto armado, a la actividad delictiva que presuntamente desarrollaban en el municipio.