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El Cabildo da por controlado el incendio en la cumbre de Telde y los medios siguen refrescando la zona

El dispositivo de unas cincuenta personas trabaja sin descanso para refrescar los puntos calientes del área perimetrada y evitar que el fuego se reavive

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado a las 08.55 horas el incendio declarado el jueves por la tarde entre Las Breñas y Cazadores, en la zona alta del municipio de Telde, donde siguen los trabajos de refresco.

El control del fuego ha sido posible por la intervención desarrollada durante toda la noche y a lo largo de la mañana de este viernes por parte de un amplio dispositivo integrado por alrededor de cincuenta operarios que se centraron en los puntos calientes del área perimetrada, detalla la corporación en un comunicado.

Se mantiene el trabajo de refresco en el lugar por parte de unidades del Cabildo de Gran Canaria, ya sin puntos calientes ni llamas a la vista, para alcanzar la situación de extinción o humo cero.

Conato de incendio de Telde, en imágenes

Conato de incendio de Telde, en imágenes

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Conato de incendio de Telde, en imágenes /

Entre 8 y 10 hectáreas afectadas

El incendio ha afectado a una superficie estimada de entre ocho y diez hectáreas en amplias y escarpadas laderas pobladas por matorral, pasto, pitas y tuneras.

Ha abierto al tráfico la carretera G-130, entre Cazadores y la cumbre, y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo continúa analizando las circunstancias para determinar el origen del fuego, que no ha obligado a realizar desalojos ni ha causado daños personales ni a viviendas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que la rápida intervención con medios aéreos y terrestres y la coordinación institucional fue esencial a la hora de estabilizar el incendio forestal en la tarde del jueves, menos de tres horas después de su declaración.

También resultó clave que la vegetación mantenía cierto grado de humedad, además del anclaje que permitieron las carreteras G-120, también cortada inicialmente, y G-130.

Dificultades por el fuerte viento

Las llamas se propagaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste dominantes en ese momento y el mayor riesgo radicaba en su eventual salto a los barrancos impulsados por viento de cola, lo que por fortuna no tuvo lugar finalmente, si bien pone de manifiesto el peligro latente cuando se declara un incendio forestal en medianías o cumbres de la isla.

Aunque se mantuvo en todo momento la vigilancia sobre los posibles núcleos situados en la línea de avance del incendio, finalmente no fue necesario llevar a cabo desalojos en ninguna localidad, si bien un operativo se desplazó de manera preventiva a La Solana y Cazadores y se aconsejó a la población mantenerse en sus domicilios.

El incendio de Telde, a vista de pájaro

El incendio de Telde, a vista de pájaro

El trabajo contrarreloj de los equipos de emergencias para acabar con el incendio de Telde

El trabajo contrarreloj de los equipos de emergencias para acabar con el incendio de Telde

La Provincia

Recursos que participan en la extinción del incendio en Telde

Tras desatarse el fuego, pasadas las 17.00 horas del jueves, en las labores de extinción actuaron dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, tres helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y otro más de la Guardia Civil con el coordinador de medios aéreos.

Noticias relacionadas y más

Los medios terrestres estuvieron integrados por los equipos Presa y Bravo del Cabildo, personal técnico y del Cecopin, efectivos de la Guardia Civil, Protecciones Civiles, Policías Locales, Consorcio de Telde y Consorcio de San Mateo, Policía Canaria y Policía Nacional. 

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