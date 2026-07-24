Un coche se sale de la vía en Telde

Un turismo sufrió una salida de vía durante la mañana de este viernes en la calle Jack Lewis, en el barrio de Montaña Las Palmas, en Telde. El coche abandonó la calzada y terminó fuera del asfalto por el margen derecho de la carretera, según informó Telde Actualidad.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. El conductor fue atendido tras el accidente, aunque rechazó ser trasladado a un centro sanitario.

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