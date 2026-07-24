La Guardia Civil salva la vida a un anciano que se atragantó mientras almorzaba en un centro de mayores en Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas intervino el pasado miércoles, 22 de julio, para auxiliar a un usuario de un centro de mayores de Arucas (Gran Canaria) que sufrió un grave atragantamiento mientras almorzaba. La actuación de los agentes permitió mantener con vida al afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios, que posteriormente lo trasladaron al hospital para continuar con su atención médica.

El aviso se produjo cuando una trabajadora del centro, ubicado frente al Puesto Principal de la Guardia Civil de Arucas, acudió a solicitar ayuda de forma urgente al comunicar que uno de los residentes presentaba una situación crítica tras atragantarse durante la comida.

Los agentes iniciaron maniobras de primeros auxilios

Tras recibir la alerta, los guardias civiles acudieron de inmediato al centro, donde encontraron al hombre tendido en el suelo, semiconsciente, sin una respiración efectiva y con signos compatibles con una obstrucción de la vía aérea.

Después de valorar la situación, los agentes comenzaron de forma inmediata las maniobras de primeros auxilios y reanimación, con el objetivo de restablecer la respiración del afectado mientras se coordinaba la llegada de los recursos sanitarios.

Gracias a estas actuaciones iniciales, el hombre consiguió recuperar parcialmente la respiración y el nivel de consciencia, lo que permitió estabilizar su estado durante los minutos previos a la asistencia médica especializada.

Al mismo tiempo, desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil se gestionó la activación de los servicios de emergencia. Además, se solicitó la colaboración de una patrulla de la Policía Local para facilitar y agilizar la llegada del personal sanitario al lugar.

Traslado al Hospital Doctor Negrín

Poco después llegaron al centro dos ambulancias del Servicio Canario de la Salud, una de soporte vital básico y otra medicalizada. El equipo sanitario atendió al paciente en el lugar y, tras valorar su estado, decidió trasladarlo al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde continuó recibiendo atención especializada.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el afectado se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, después de la rápida respuesta coordinada entre los agentes, el personal del centro de mayores y los equipos sanitarios.

La Guardia Civil recuerda la importancia de saber actuar ante una emergencia

Tras este suceso, la Guardia Civil ha destacado la importancia de que la ciudadanía conozca las técnicas básicas de primeros auxilios, ya que una actuación rápida durante los primeros minutos de una emergencia puede resultar decisiva para salvar una vida.

Las situaciones de atragantamiento constituyen una de las emergencias médicas más frecuentes, especialmente entre las personas de edad avanzada. En estos casos, la rapidez para identificar la obstrucción de la vía aérea y aplicar las maniobras adecuadas mientras llegan los servicios sanitarios puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente.

La Guardia Civil reiteró, además, su compromiso con la protección, el auxilio y la atención permanente a la ciudadanía, subrayando la importancia de la coordinación entre los cuerpos de seguridad, los profesionales sanitarios y el personal de los centros asistenciales para responder con eficacia ante situaciones de riesgo.