Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de TeldeEstadio de Gran CanariaUD Las PalmasJuan AvelloAccidentes Gran CanariaCorrecaminos CanariasPerra de ChenoaLoterías en Canarias
instagramlinkedin

Nuevas retenciones por un accidente de tráfico en la autopista GC-1 a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

La colisión de dos vehículos en la curva del Tritón ha generado atascos en la circulación en la mañana del viernes

La autopista GC-1 a su paso por la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

La autopista GC-1 a su paso por la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria. / Santi Blanco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Un accidente de tráfico por la colisión de, al menos, dos coches en la curva de la GC-1 a la altura del Tritón de la playa de La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ha provocado retenciones en la circulación en la mañana de este viernes, 24 de julio.

Este nuevo percance, que ha tenido lugar pasadas las diez de la mañana, se ha producido en el carril central de la vía, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los vehículos tiene la parte delantera "destrozada", según uno de los testigos.

Los vehículos que circulaban en ese momento por la autopista han frenado "de golpe" al encontrarse con el choque.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estabilizado el incendio de Telde tras afectar entre 8 y 10 hectáreas y trabajan en su extinción
  2. Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto
  3. Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras
  4. Tenía un futuro de oro': el baloncesto canario llora la muerte de Fabiola Mbulito
  5. Baleària se hace con una empresa de Canarias con 500 vehículos y 60 trabajadores
  6. Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra
  7. El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera
  8. Cortes y restricciones en Gran Canaria por un rodaje de cine: estas son las calles y playas afectadas durante los próximos días

Nuevas retenciones por un accidente de tráfico en la autopista GC-1 a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

Nuevas retenciones por un accidente de tráfico en la autopista GC-1 a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

Controlado el incendio en Telde tras quemar unas 10 hectáreas de terreno

Controlado el incendio en Telde tras quemar unas 10 hectáreas de terreno

Estabilizado el incendio de Telde tras afectar entre 8 y 10 hectáreas y trabajan en su extinción

Estabilizado el incendio de Telde tras afectar entre 8 y 10 hectáreas y trabajan en su extinción

Drogas, alcohol y psicofármacos están presentes en seis de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en Canarias en el 2025

Drogas, alcohol y psicofármacos están presentes en seis de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en Canarias en el 2025

Grave un motorista tras chocar contra un árbol en Gran Canaria

Grave un motorista tras chocar contra un árbol en Gran Canaria

Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto

Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto

Un géiser de aguas fecales de varios metros de altura entra de madrugada en viviendas de Lanzarote

Un géiser de aguas fecales de varios metros de altura entra de madrugada en viviendas de Lanzarote

Cuatro heridos en la colisión entre varios vehículos a la altura de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro heridos en la colisión entre varios vehículos a la altura de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents