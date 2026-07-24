Nuevas retenciones por un accidente de tráfico en la autopista GC-1 a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
La colisión de dos vehículos en la curva del Tritón ha generado atascos en la circulación en la mañana del viernes
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Un accidente de tráfico por la colisión de, al menos, dos coches en la curva de la GC-1 a la altura del Tritón de la playa de La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ha provocado retenciones en la circulación en la mañana de este viernes, 24 de julio.
Este nuevo percance, que ha tenido lugar pasadas las diez de la mañana, se ha producido en el carril central de la vía, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los vehículos tiene la parte delantera "destrozada", según uno de los testigos.
Los vehículos que circulaban en ese momento por la autopista han frenado "de golpe" al encontrarse con el choque.
Habrá ampliación.
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