Frenan el avance del incendio en Telde tras su estabilización y actúan para apagar los puntos calientes

El incendio forestal declarado en la tarde del jueves 23 de julio en la zona de Cazadores, en el municipio de Telde (Gran Canaria), quedó estabilizado alrededor de las 19:30 horas, ha informado este viernes el director técnico del Plan de Protección Civil de Gran Canaria, Carlos Velázquez. "Ya no hay llamas activas", asegura.

El fuego movilizó desde los primeros momentos a medios terrestres y aéreos, que trabajaron de forma coordinada para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio alcanzara una mayor extensión. Gracias a esta rápida intervención, la evolución del incendio permitió darlo por estabilizado durante la misma jornada.

"Se mantiene el trabajo para agotar los focos que aún permanecen activos dentro del perímetro afectado. El fuego, en cualquier caso, no avanza. Con las primeras luces del día se incorporan medios aéreos y poder seguir avanzando hacia el control", señala el Cabildo de Gran Canaria.

La superficie afectada ronda las 10 hectáreas

De acuerdo con la información facilitada por los responsables del operativo, el incendio ha afectado a una superficie de entre ocho y diez hectáreas de terreno.

La vegetación dañada está compuesta principalmente por matorral, pastizales, pitas y tuneras. A primera hora de la mañana de este viernes ya no se registraban llamas activas, aunque permanecían puntos calientes dentro del perímetro, lo que obliga a mantener las labores de vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

Conato de incendio de Telde, en imágenes /

Continúan las tareas de vigilancia y la investigación

Durante la emergencia fue necesario cerrar al tráfico las carreteras GC-120 y GC-130, una medida que, además de garantizar la seguridad de los conductores, facilitó el acceso y el trabajo de los equipos de extinción.

En la mañana de este viernes siguen desplegados dos equipos presa, dos unidades Bravo y dos agentes, centrados en las tareas de refresco y control de los puntos calientes, según Velázquez.

De forma paralela, la Brigada de Investigación de Causas trabaja en la zona para determinar el origen del incendio, una investigación que continúa abierta mientras finalizan las labores de extinción y vigilancia.

Agradecimiento del Ayuntamiento de Telde

El Ayuntamiento de Telde ha expresado este viernes su reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad, emergencias y voluntariado que participan en la respuesta al incendio forestal declarado en la zona de Cazadores, un fuego que movilizó a numerosos efectivos desde la jornada del jueves.

El Consistorio afirma quedarse "sin palabras ante una respuesta ejemplar", destacando el compromiso y el esfuerzo de los profesionales que continúan trabajando sobre el terreno para garantizar la seguridad y controlar por completo la situación.

Destacan la actuación de la Policía Local y Protección Civil

El Ayuntamiento puso de relieve que los recursos municipales se activaron desde el primer momento, colaborando en las tareas de apoyo al operativo de extinción.

En este sentido, resaltó especialmente la labor desempeñada por la Policía Local de Telde y el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de Telde, cuyos integrantes trabajaron de forma coordinada con el resto de administraciones y los equipos de emergencia desplazados a la zona del incendio.

Según la institución municipal, la rapidez de actuación, la profesionalidad y la coordinación entre los distintos servicios resultaron determinantes para proteger tanto el entorno afectado como a la población.