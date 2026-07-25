Detenidos cuatro ocupantes de una neumática que encalló en Lanzarote tras arrojar paquetes al mar
La Guardia Civil investiga el contenido de los bultos lanzados al agua y descarta que se tratara de una llegada de inmigración irregular
Una embarcación neumática encalló durante la tarde de este sábado en la costa de Mala, en el municipio lanzaroteño de Haría. El incidente está relacionado con una investigación por tráfico de drogas y no con una llegada de inmigración irregular. En la lancha viajaban cuatro personas, tres ciudadanos españoles y uno francés, que fueron detenidas por la Guardia Civil después de que la embarcación quedara varada junto a los riscos.
La neumática fue avistada sobre las 19.00 horas cuando navegaba por las inmediaciones de la playa de La Garita, en Arrieta. Poco antes de alcanzar la zona rocosa, varios paquetes fueron arrojados al mar desde la embarcación. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para localizar y analizar esos bultos y determinar su contenido, por lo que todavía no se ha confirmado oficialmente que se trate de sustancias estupefacientes.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Las actuaciones continúan para esclarecer el recorrido realizado por la lancha y el alcance del posible alijo, así como para determinar cuántos paquetes fueron arrojados al agua y si han podido ser recuperados.
- Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra
- El barrio 'mundialista' de Yéremy Pino exige mejoras y dejar a un lado el estigma social
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- Así será la plaza que marcará la prolongación de Mesa y López: el Ayuntamiento licita la obra por 2,5 millones
- El BOE lo hace oficial: los empleados con un año de antigüedad tendrán derecho a un nuevo permiso retribuido de 20 horas y hasta 100 reconocido en el Estatuto de los Trabajadores
- Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras
- La DGT sanciona a un conductor cada 10 minutos en el radar más activo de Canarias
- Buscan a un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria