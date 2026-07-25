Una mochila bajo un coche destapa dos robos en Vecindario

La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana detuvo a un hombre acusado de cometer dos robos con violencia de teléfonos móviles en la Avenida de Canarias. Las víctimas utilizaban sus dispositivos en la vía pública cuando el sospechoso se los arrebató de las manos y huyó corriendo.

La colaboración ciudadana resultó decisiva para identificar al presunto autor, localizarlo en las inmediaciones de la calle Obispo Codina y recuperar una mochila con los dos teléfonos robados.

Dos robos en poco más de una hora

El primer asalto se produjo sobre las 13:30 horas en la intersección de la Avenida de Canarias con la calle Victoria. La víctima, un hombre de unos 70 años, estaba utilizando su móvil cuando un individuo se lo arrebató.

Un testigo presenció lo ocurrido e intentó perseguir al sospechoso, aunque no consiguió alcanzarlo. Posteriormente acudió a la Comisaría de la Policía Local y facilitó una descripción del presunto autor.

A las 14:50 horas, un segundo hombre se presentó en las dependencias policiales para denunciar otro robo cometido de forma similar. En este caso, el teléfono fue sustraído en el cruce de la Avenida de Canarias con la calle Bentaguaire.

La víctima explicó que un joven le había quitado el móvil de las manos mientras lo utilizaba y había huido en dirección poniente. La descripción coincidía con la aportada tras el primer asalto.

Un testigo condujo a los agentes hasta el sospechoso

Tras conocer el segundo robo, los agentes iniciaron una batida por la zona. Durante la búsqueda, un joven les comunicó que había presenciado el primer asalto y que el sospechoso se encontraba cerca de la calle Obispo Codina.

Los policías se desplazaron hasta el lugar y localizaron a un hombre a la altura del número 23. El testigo lo identificó en ese momento como el supuesto autor del primer robo.

El sospechoso fue detenido e informado de sus derechos y de los motivos de la detención antes de ser trasladado a las dependencias de la Policía Local.

Una mochila escondida bajo un coche permitió recuperar los móviles

Mientras se desarrollaba la intervención, la Central de Transmisiones comunicó que una persona había entregado en comisaría una mochila azul encontrada debajo de un vehículo estacionado cerca del número 58 de la calle Andamana.

En su interior había dos teléfonos móviles y un pantalón de chándal negro. La mochila y los objetos fueron reconocidos por las personas implicadas en el atestado.

El detenido, sus pertenencias y las diligencias policiales fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del partido judicial.