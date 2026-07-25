Tres contenedores caen por una ladera y quedan destrozados en Telde
Los recipientes aparecieron con graves daños en Montaña Las Huesas y se investiga si fueron golpeados por un vehículo
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Tres contenedores de residuos quedaron completamente destrozados este sábado tras caer por una ladera en la zona de Montaña Las Huesas, en Telde. El incidente ha abierto una investigación para determinar cómo terminaron precipitados por el desnivel.
Según informó Telde Actualidad, el servicio municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos confirmó que los tres recipientes aparecieron fuera de su ubicación habitual y con importantes daños materiales.
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