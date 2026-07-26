Ignora al socorrista y salta desde varios metros en un hotel de Tenerife

Dos turistas protagonizaron varios saltos de extrema peligrosidad desde una estructura elevada hasta la piscina de un hotel del sur de Tenerife. La escena fue grabada a plena luz del día y difundida en TikTok por el creador de contenido Jack Neweyy (@Jack Neweyy).

Las imágenes muestran a los dos hombres encaramados a una terraza o plataforma situada varios metros por encima del agua. Uno de ellos salta primero con los brazos abiertos. Segundos después, un socorrista corre para intentar frenar al segundo, pero el turista ignora sus advertencias y también se lanza.

El socorrista intentó detener el segundo salto

La secuencia permite ver que los saltos no se realizaron desde el balcón de una habitación, sino desde una estructura superior situada sobre la zona común de la piscina.

La plataforma está protegida por una barandilla metálica, lo que apunta a que los turistas tuvieron que superar o sortear el elemento de seguridad antes de colocarse en el borde.

El momento de mayor tensión llega cuando el socorrista, vestido con camiseta amarilla fluorescente y pantalón rojo, se aproxima apresuradamente al segundo hombre. Pese a la intervención del trabajador, el turista termina saltando al agua.

Una maniobra similar al balconing

Aunque las imágenes no corresponden al salto desde el balcón de una habitación, la conducta recuerda a prácticas de riesgo asociadas al balconing por la altura, la falta de control y la posibilidad de sufrir lesiones graves.

Un error en la trayectoria, una mala caída o una profundidad insuficiente pueden convertir una imprudencia de apenas unos segundos en una emergencia con consecuencias severas.

El vídeo no aclara si alguno de los implicados sufrió lesiones ni si el hotel adoptó medidas contra ellos después del incidente.

Peticiones de expulsión y sanciones en redes sociales

La publicación de Jack Neweyy generó numerosas críticas entre usuarios de TikTok, que reclamaron sanciones, la expulsión del establecimiento e incluso medidas más contundentes contra los protagonistas.

Entre los comentarios se repitieron mensajes que pedían su salida inmediata del hotel y multas elevadas por poner en riesgo su propia integridad y complicar el trabajo del personal encargado de la seguridad.

Otros usuarios centraron sus críticas en la intervención del socorrista. Algunos advirtieron de que intentar sujetar a una persona en el último instante también podía provocar una caída desde la plataforma.

El debate sobre las conductas de riesgo en zonas turísticas

El incidente vuelve a poner el foco en las imprudencias cometidas por algunos visitantes en establecimientos turísticos de Canarias.

El peligro no afecta únicamente a quienes realizan el salto. También puede alcanzar a otros bañistas, trabajadores del hotel y equipos sanitarios que tengan que intervenir ante una caída mal calculada.

La difusión del vídeo ha reactivado el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia, aplicar sanciones internas y actuar con rapidez ante comportamientos que convierten las zonas de ocio en escenarios de alto riesgo.