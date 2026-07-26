Un incendio obliga a evacuar a 50 personas en Vecindario

Un incendio en una vivienda de Santa Lucía de Tirajana obligó este sábado, 26 de julio, a evacuar a medio centenar de personas de un edificio situado en la calle Delicia.

El fuego se declaró en una habitación y generó una gran cantidad de humo, que se extendió por la vivienda y alcanzó parte de las zonas comunes. Una persona, residente en el domicilio afectado, tuvo que ser atendida por el Servicio de Urgencias Canario y trasladada a un centro sanitario por inhalación de humo.

El humo se extendió por las zonas comunes

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias activó a los Bomberos de Gran Canaria del parque de Arinaga, que se desplazaron hasta el portal A, primero bajo, del edificio afectado.

A su llegada, los efectivos evaluaron la situación y comprobaron la presencia de abundante humo. La intervención obligó a valorar la evacuación de los residentes mientras se controlaban los niveles de gases en el interior.

La Policía Local y la Guardia Civil colaboraron en el desalojo preventivo y en el control de la zona.

Una persona trasladada por inhalación de humo

Los bomberos procedieron a extinguir el incendio y, posteriormente, ventilaron tanto la vivienda afectada como los espacios comunes del inmueble.

El ocupante del domicilio donde se originó el fuego presentaba síntomas relacionados con la inhalación de humo. El personal del SUC lo atendió en el lugar y decidió su traslado a un centro sanitario.

La información disponible no detalla la gravedad de su estado ni el origen del incendio.

Los vecinos regresaron tras la ventilación del edificio

Una vez extinguido el fuego, ventilado el inmueble y comprobado que los niveles de gases eran seguros, los servicios de emergencia permitieron regresar a sus viviendas a las aproximadamente 50 personas evacuadas.

La intervención quedó finalizada a las 21:05 horas, después de que la situación fuera estabilizada y el edificio recuperara las condiciones necesarias para permitir el acceso.