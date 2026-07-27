Aparatoso vuelco de una furgoneta en la autovía del sur de Lanzarote

Un accidente de tráfico con vuelco registrado durante la mañana de este lunes en la carretera LZ-2 (en dirección al sur de la isla), a la altura de El Cable, en el municipio de Arrecife, se saldó sin personas heridas, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa.

El Consorcio recibió el aviso a las 08:25 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que comunicó la existencia de una furgoneta volcada en la vía. En la alerta también se indicaba que los ocupantes ya habían conseguido abandonar el vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El percance registró colas en la circulación en la autovía del sur de la isla.

Accidente en un coche y una furgoneta, este lunes, en la autovía entre Arrecife y Playa Honda, a la altura de El Cable / La Provincia

Los bomberos retiraron los vehículos de la carretera

Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que el siniestro implicaba a una furgoneta con dos ocupantes y a otro vehículo. Tanto las dos personas que viajaban en la furgoneta como el conductor del segundo vehículo se encontraban en buen estado y no precisaron asistencia sanitaria.

Tras verificar que no existían riesgos para los implicados, los bomberos iniciaron las labores para restablecer la normalidad en la vía. Mediante el uso de eslingas y el winche de uno de los vehículos del Consorcio, consiguieron colocar nuevamente la furgoneta sobre sus cuatro ruedas.

Posteriormente, tanto la furgoneta accidentada como el otro vehículo implicado fueron retirados de la calzada y trasladados hasta una gasolinera cercana, donde la Guardia Civil continuó con la elaboración del correspondiente atestado.

Intervención de Guardia Civil, Policía Local y personal de Carreteras

Durante el operativo también participó la Policía Local de Arrecife, que acudió al lugar a petición de la Guardia Civil para colaborar en la gestión del incidente y la regulación del tráfico mientras se desarrollaban los trabajos.

Una vez despejada la carretera y retirados los vehículos, el Servicio de Carreteras del Cabildo de Lanzarote se encargó de realizar la limpieza de la calzada para garantizar la seguridad de la circulación.