Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras amenazar a varias personas con un arma simulada y una navaja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas graves y tentativa de lesiones, después de que supuestamente intimidara a varias personas utilizando un arma de fuego simulada y una navaja en plena vía pública.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el arrestado cuenta con más de treinta antecedentes policiales. La detención se produjo tras un incidente registrado durante la madrugada del 26 de julio en el barrio de La Isleta, donde fue necesaria la intervención de una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Los agentes se encontraban realizando labores preventivas de vigilancia y seguridad ciudadana cuando observaron una reyerta en una calle del barrio, por lo que detuvieron el vehículo policial para intervenir de inmediato.

Los testigos señalaron al presunto autor de las amenazas

Una vez en el lugar, los policías separaron a las personas implicadas para restablecer el orden e iniciaron la identificación de los presentes con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Durante la recopilación de testimonios, varios testigos coincidieron en señalar que el ahora detenido se había acercado al grupo sin que existiera una provocación previa y que, de forma repentina, había mostrado un arma de fuego simulada con la que presuntamente intimidó a los presentes.

De acuerdo con la versión facilitada por la Policía Nacional, la situación se agravó poco después cuando el sospechoso sacó una navaja y dirigió amenazas directas contra una de las personas que se encontraban en el lugar.

Navaja intervenida por la Policía Nacional a un hombre que amenazó a varias personas en La Isleta el domingo 26 de julio de 2026 / Policía Nacional

La víctima logró esquivar el ataque

La investigación policial indica que el hombre llegó a realizar un movimiento de acometimiento con la aparente intención de apuñalar a la víctima.

Sin embargo, la rápida reacción de la persona amenazada y la intervención del resto de los presentes evitaron que el ataque llegara a consumarse y que se produjeran lesiones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo cuando una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción intervino al detectar una reyerta entre varias personas

Tras conocer estos hechos y realizar las comprobaciones correspondientes, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto responsable de los delitos de amenazas graves y tentativa de lesiones.

Los agentes intervinieron una navaja y un arma simulada

Después del arresto, los policías practicaron un cacheo de seguridad al detenido, durante el cual localizaron e intervinieron una navaja y un arma de fuego simulada, objetos que, según la investigación, habrían sido utilizados durante el incidente.

Los agentes intervinieron una navaja y un arma de fuego simulada y comprobaron que al detenido le constaba una prohibición judicial de portar armas

Además, las consultas realizadas en las bases de datos policiales permitieron comprobar que el arrestado tenía en vigor una prohibición de portar armas, circunstancia que también fue tenida en cuenta durante la actuación policial.

El detenido será puesto a disposición judicial

La Policía Nacional ha informado de que, una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las medidas que correspondan y la continuidad del procedimiento.

Este tipo de actuaciones forman parte de los dispositivos de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana que desarrollan de manera habitual las unidades policiales en diferentes barrios de la capital grancanaria, con el objetivo de intervenir de forma rápida ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

La investigación continúa dentro del procedimiento judicial abierto para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el incidente.