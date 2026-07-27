Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras amenazar a varias personas con un arma simulada y una navaja
El hombre, con más de treinta antecedentes, intimidó a varias personas en La Isleta con una falsa pistola y un arma blanca en la vía pública
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas graves y tentativa de lesiones, después de que supuestamente intimidara a varias personas utilizando un arma de fuego simulada y una navaja en plena vía pública.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el arrestado cuenta con más de treinta antecedentes policiales. La detención se produjo tras un incidente registrado durante la madrugada del 26 de julio en el barrio de La Isleta, donde fue necesaria la intervención de una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Los agentes se encontraban realizando labores preventivas de vigilancia y seguridad ciudadana cuando observaron una reyerta en una calle del barrio, por lo que detuvieron el vehículo policial para intervenir de inmediato.
Los testigos señalaron al presunto autor de las amenazas
Una vez en el lugar, los policías separaron a las personas implicadas para restablecer el orden e iniciaron la identificación de los presentes con el fin de esclarecer lo ocurrido.
Durante la recopilación de testimonios, varios testigos coincidieron en señalar que el ahora detenido se había acercado al grupo sin que existiera una provocación previa y que, de forma repentina, había mostrado un arma de fuego simulada con la que presuntamente intimidó a los presentes.
De acuerdo con la versión facilitada por la Policía Nacional, la situación se agravó poco después cuando el sospechoso sacó una navaja y dirigió amenazas directas contra una de las personas que se encontraban en el lugar.
La víctima logró esquivar el ataque
La investigación policial indica que el hombre llegó a realizar un movimiento de acometimiento con la aparente intención de apuñalar a la víctima.
Sin embargo, la rápida reacción de la persona amenazada y la intervención del resto de los presentes evitaron que el ataque llegara a consumarse y que se produjeran lesiones.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo cuando una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción intervino al detectar una reyerta entre varias personas
Tras conocer estos hechos y realizar las comprobaciones correspondientes, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto responsable de los delitos de amenazas graves y tentativa de lesiones.
Los agentes intervinieron una navaja y un arma simulada
Después del arresto, los policías practicaron un cacheo de seguridad al detenido, durante el cual localizaron e intervinieron una navaja y un arma de fuego simulada, objetos que, según la investigación, habrían sido utilizados durante el incidente.
Los agentes intervinieron una navaja y un arma de fuego simulada y comprobaron que al detenido le constaba una prohibición judicial de portar armas
Además, las consultas realizadas en las bases de datos policiales permitieron comprobar que el arrestado tenía en vigor una prohibición de portar armas, circunstancia que también fue tenida en cuenta durante la actuación policial.
El detenido será puesto a disposición judicial
La Policía Nacional ha informado de que, una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las medidas que correspondan y la continuidad del procedimiento.
Este tipo de actuaciones forman parte de los dispositivos de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana que desarrollan de manera habitual las unidades policiales en diferentes barrios de la capital grancanaria, con el objetivo de intervenir de forma rápida ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.
La investigación continúa dentro del procedimiento judicial abierto para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el incidente.
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
- Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
- Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
- Las Palmas de Gran Canaria se desnuda ante el objetivo de Spencer Tunick para teñir de libertad el corazón de la capital
- Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
- La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada
- Muere a los nueve años un jugador de fútbol de forma repentina