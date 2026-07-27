Detenido un pasajero por romper el cristal de una guagua en marcha en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un pasajero que protagonizó un incidente a bordo de una guagua de la empresa municipal Guaguas Municipales al intentar abandonar el vehículo mientras este se encontraba en marcha.

Según la información difundida este lunes por el cuerpo policial, el viajero trató de bajarse antes de llegar a la siguiente parada. Cuando el conductor le indicó que debía esperar hasta el lugar habilitado para el descenso de pasajeros, el hombre reaccionó utilizando uno de los martillos de emergencia instalados en el interior del vehículo.

Rotura del cristal y riesgo para la seguridad

Con el martillo de emergencia, el pasajero fracturó uno de los cristales de la guagua, una actuación que, de acuerdo con la Policía Local, generó un riesgo para la seguridad vial y alteró el normal desarrollo del servicio de transporte público.

Los martillos de emergencia están destinados exclusivamente a situaciones en las que sea necesario evacuar el vehículo por motivos de seguridad, como accidentes o incendios. Su uso indebido puede poner en peligro tanto a los ocupantes como al resto de usuarios de la vía.

La Policía Local ha señalado que los hechos son objeto de investigación tras este episodio ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, que obligó a intervenir por la alteración del orden y los daños ocasionados en el vehículo.