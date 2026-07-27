El IGN detecta tres terremotos este lunes en Canarias
El Instituto Geográfico Nacional ha registrado tres seísmos de baja magnitud entre Gran Canaria y Tenerife, al sureste de Tenerife y al noroeste de Fuerteventura
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado del registro de tres terremotos de baja magnitud en el archipiélago canario durante este lunes 27 de julio.
Los movimientos sísmicos se localizaron entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, al noroeste de Fuerteventura y en el municipio de Granadilla de Abona, en el sureste de Tenerife.
El primero de los seísmos se produjo a las 03:23:14 horas en el término municipal de Granadilla de Abona. Según los datos del IGN, alcanzó una magnitud de 1,5 y tuvo una profundidad de 16 kilómetros.
Horas más tarde, a las 06:00:58, los equipos de vigilancia sísmica detectaron un nuevo terremoto al noroeste de Fuerteventura. En este caso, el movimiento alcanzó una magnitud de 2,2 y se originó a 8 kilómetros de profundidad.
El tercer episodio sísmico de la jornada tuvo lugar a las 08:05:31 horas, con una magnitud de 1,7, y se localizó entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Movimientos de baja magnitud habituales en Canarias
Canarias es una de las regiones con mayor actividad sísmica de España debido a su origen volcánico. La mayor parte de los terremotos que registra la red de vigilancia del Instituto Geográfico Nacional son de baja magnitud, por lo que habitualmente pasan desapercibidos para la población y solo son detectados mediante instrumentos especializados.
El IGN mantiene un seguimiento permanente de la actividad sísmica en el archipiélago a través de su red de estaciones, lo que permite localizar y analizar estos fenómenos en tiempo real.
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