Dos investigados por tráfico de droga en un local de ocio de Corralejo, en Fuerteventura

La Guardia Civil investiga a dos personas por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras una actuación desarrollada en un establecimiento de ocio de Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura).

La intervención fue llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Corralejo durante una inspección realizada en un local ubicado en un centro de ocio de la localidad. El operativo coincidió con la celebración de las Fiestas de la Virgen del Carmen, un periodo en el que se refuerzan los dispositivos de vigilancia debido al aumento de la afluencia de público.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, la actuación se inició después de que los investigadores recibieran informaciones que apuntaban a la posible existencia de una persona que estaría dedicándose a la venta de cocaína en el interior del establecimiento. El sospechoso ya había sido identificado en una investigación anterior y contaba con antecedentes policiales.

Los agentes detectaron el intercambio entre dos personas

Durante el dispositivo de vigilancia, los agentes observaron a dos personas realizando un intercambio que, por sus características, resultaba compatible con una transacción de sustancias estupefacientes.

Ante estos indicios, los efectivos decidieron intervenir e iniciar la inspección del local para comprobar los hechos.

Con el objetivo de facilitar las labores de identificación y garantizar el correcto desarrollo de la actuación policial, los agentes solicitaron el cese temporal de la música y el encendido de la iluminación del establecimiento.

Intervenidas ocho dosis de cocaína preparadas para su presunta venta

En el transcurso de la intervención, los guardias civiles observaron cómo uno de los sospechosos arrojaba al suelo un pequeño recipiente de plástico.

Tras recogerlo e inspeccionar su contenido, los agentes localizaron ocho dosis de cocaína, que presentaban un peso total de 5,61 gramos y, según la Guardia Civil, estaban preparadas para su presunta distribución y venta.

La actuación de los agentes de la Benemérita tuvo lugar durante las fiestas del Carmen

Además de la sustancia estupefaciente, el investigado llevaba consigo dinero en efectivo fraccionado y dos teléfonos móviles.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, tanto la forma en la que se encontraba distribuida la droga como el resto de los indicios obtenidos durante la actuación apuntan a un supuesto destino de venta a terceros.

Como consecuencia de estos hechos, se procedió a la investigación de dos personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.

Refuerzo de la vigilancia en las zonas de ocio

La Guardia Civil ha explicado que este tipo de actuaciones forman parte de los dispositivos preventivos que desarrolla de forma habitual en zonas de ocio con el objetivo de combatir el tráfico, la tenencia y el consumo de sustancias estupefacientes.

En este caso, el operativo se enmarca dentro de los controles que se están intensificando en el municipio de La Oliva, especialmente durante la celebración de eventos y fiestas locales que concentran una mayor presencia de personas.

Además de las investigaciones por un posible delito contra la salud pública, estos dispositivos suelen dar lugar a la tramitación de actas administrativas por tenencia o consumo de drogas cuando las conductas detectadas no constituyen un ilícito penal.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de controles persiguen reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la distribución de sustancias estupefacientes en espacios de ocio y de gran afluencia de público.