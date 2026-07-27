Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Spencer TunickAcuerdo histórico Canarias-EstadoHomenaje a Yeremy Pino en Gran CanariaFabiola, la niña fallecida en La LajaApartamentos turísticos Gran CanariaSucesos en CanariasUD Las PalmasTiempo en CanariasMultas Guardia Civil
instagramlinkedin

Una mujer, grave tras volcar su coche en Tías

Fue atendida por los bomberos y el SUC tras quedar atrapada en el vehículo y trasladada en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Edificio Polivalente del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa

Edificio Polivalente del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa / Adriel Perdomo / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Una mujer resultó gravemente herida este lunes tras el vuelco de un vehículo en la confluencia de las carreteras LZ-501 y LZ-502, en el municipio de Tías, en Lanzarote.

El suceso se produjo sobre las 14.29 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta informando del accidente.

Los recursos movilizados incluyeron una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y la Guardia Civil.

Los bomberos aseguraron el vehículo, que había caído a un terreno, y procedieron a liberar a la ocupante del habitáculo. El personal sanitario valoró y estabilizó a la mujer, que presentaba varios politraumatismos de carácter grave, antes de trasladarla en la ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil instruyó el correspondiente atestado sobre las causas y circunstancias del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
  3. Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
  4. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  5. Las Palmas de Gran Canaria se desnuda ante el objetivo de Spencer Tunick para teñir de libertad el corazón de la capital
  6. Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
  7. La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada
  8. Muere a los nueve años un jugador de fútbol de forma repentina

Una mujer, grave tras volcar su coche en Tías

Una mujer, grave tras volcar su coche en Tías

Aparatoso vuelco de una furgoneta en la autovía del sur de Lanzarote

Aparatoso vuelco de una furgoneta en la autovía del sur de Lanzarote

El IGN detecta tres terremotos este lunes en Canarias

El IGN detecta tres terremotos este lunes en Canarias

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras amenazar a varias personas con un arma simulada y una navaja

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras amenazar a varias personas con un arma simulada y una navaja

Dos investigados por tráfico de droga en un local de ocio de Corralejo, en Fuerteventura

Dos investigados por tráfico de droga en un local de ocio de Corralejo, en Fuerteventura

Detenido un pasajero por romper el cristal de una guagua en marcha en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un pasajero por romper el cristal de una guagua en marcha en Las Palmas de Gran Canaria

Rescatan a un hombre de 45 años con síntomas graves de ahogamiento en Corralejo

Rescatan a un hombre de 45 años con síntomas graves de ahogamiento en Corralejo

Un incendio obliga a evacuar a 50 personas en Vecindario

Un incendio obliga a evacuar a 50 personas en Vecindario
Tracking Pixel Contents