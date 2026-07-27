Una mujer, grave tras volcar su coche en Tías

Una mujer resultó gravemente herida este lunes tras el vuelco de un vehículo en la confluencia de las carreteras LZ-501 y LZ-502, en el municipio de Tías, en Lanzarote.

El suceso se produjo sobre las 14.29 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta informando del accidente.

Los recursos movilizados incluyeron una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y la Guardia Civil.

Los bomberos aseguraron el vehículo, que había caído a un terreno, y procedieron a liberar a la ocupante del habitáculo. El personal sanitario valoró y estabilizó a la mujer, que presentaba varios politraumatismos de carácter grave, antes de trasladarla en la ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil instruyó el correspondiente atestado sobre las causas y circunstancias del accidente.