Una mujer, grave tras volcar su coche en Tías
Fue atendida por los bomberos y el SUC tras quedar atrapada en el vehículo y trasladada en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Una mujer resultó gravemente herida este lunes tras el vuelco de un vehículo en la confluencia de las carreteras LZ-501 y LZ-502, en el municipio de Tías, en Lanzarote.
El suceso se produjo sobre las 14.29 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta informando del accidente.
Los recursos movilizados incluyeron una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y la Guardia Civil.
Los bomberos aseguraron el vehículo, que había caído a un terreno, y procedieron a liberar a la ocupante del habitáculo. El personal sanitario valoró y estabilizó a la mujer, que presentaba varios politraumatismos de carácter grave, antes de trasladarla en la ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.
La Guardia Civil instruyó el correspondiente atestado sobre las causas y circunstancias del accidente.
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