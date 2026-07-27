Rescatan a un hombre de 45 años con síntomas graves de ahogamiento en Corralejo

Un hombre de 45 años fue rescatado este domingo del mar con síntomas graves de ahogamiento en la playa de Corralejo, en el municipio de La Oliva.

El incidente se produjo sobre las 16.10 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta en la que se informaba que varias personas presentes en la zona habían sacado del agua al afectado.

La sala operativa movilizó de inmediato los recursos necesarios, incluyendo una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el servicio de salvamento en playas y efectivos de la Policía Local.

El personal sanitario asistió y estabilizó al hombre antes de trasladarlo al Hospital General de Fuerteventura. Durante la intervención, los equipos contaron con la colaboración del servicio de salvamento en playas y la coordinación de la Policía Local.

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El pronóstico inicial del afectado se considera grave, y permanece bajo supervisión médica en el centro hospitalario.