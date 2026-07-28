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Detectan un nuevo terremoto en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional registró el seísmo, de 3,1 de magnitud a 27 kilómetros de profundidad y fue sentido en el municipio tinerfeño en Güímar

Epicentro del terremoto entre Tenerife y Gran Canaria en la tarde del lunes 27 de julio de 2026 de magnitud 3,1, según el IGN

Epicentro del terremoto entre Tenerife y Gran Canaria en la tarde del lunes 27 de julio de 2026 de magnitud 3,1, según el IGN / IGN

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EFE

Santa Cruz de Tenerife

Un terremoto de magnitud 3,1 se ha registrado y ha sido sentido este lunes en la zona del volcán de Enmedio, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se produjo a las 17:57 horas (hora canaria), con foco a una profundidad de 27 kilómetros, y fue sentido por la población en el municipio de Güímar, como ha detallado el IGN.

Seísmos anteriores en la zona

La actividad sísmica en esta zona es habitual y el Instituto Geográfico Nacional registra con frecuencia en este enclave situado entre las dos islas terremotos de baja magnitud, que en la mayoría de los casos no son percibidos por la población ni ocasionan daños.

Noticias relacionadas y más

Ya el pasado mes de abril se registró un evento similar, de magnitud 3,5, sentido ampliamente por la población. Dos meses antes de ese evento, el pasado febrero, se registró otro sismo de magnitud 4,1 e intensidad III, sentido en numerosos municipios de Tenerife y Gran Canaria.

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