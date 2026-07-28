Detenida una pareja de clientes por varios robos en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre y una mujer, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de la habitación de un establecimiento turístico, un hostal, de la capital. La actuación policial permitió recuperar parte de los objetos sustraídos y dio pie a una investigación para esclarecer si ambos están implicados en otros robos denunciados en el mismo alojamiento.

Los hechos se remontan a la noche del 22 de julio, cuando la Sala CIMACC-091 recibió un aviso alertando de un robo sufrido por una clienta del establecimiento. Según la comunicación recibida, algunos de los efectos desaparecidos ya habían sido localizados en otra habitación ocupada por quienes posteriormente serían identificados como los principales sospechosos.

Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar para iniciar las primeras actuaciones y recabar información sobre lo ocurrido.

Una bolsa desapareció de una habitación cerrada

La víctima explicó a los policías que, tras completar el proceso de registro en el alojamiento, dejó sus pertenencias en una habitación que había quedado correctamente cerrada. Sin embargo, cuando regresó comprobó que una de sus bolsas había desaparecido.

Al informar de lo sucedido a otros clientes del establecimiento, varios huéspedes aseguraron haber visto una bolsa con las mismas características en otra habitación del complejo.

La rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional permitió localizar y detener a ambos presuntos autores, recuperando parte de los objetos sustraídos

Posteriormente, la perjudicada consiguió recuperar la bolsa, aunque verificó que faltaban varios objetos en su interior. Mientras tanto, los presuntos responsables abandonaron rápidamente el establecimiento al tener conocimiento de que se había solicitado la presencia de la Policía Nacional.

Detención de los dos sospechosos

La rápida intervención de los agentes permitió localizar y detener inicialmente a una de las sospechosas. Las investigaciones continuaron durante los días siguientes y culminaron con la detención del segundo implicado.

Durante las pesquisas, los investigadores analizaron la forma de actuar de ambos detenidos y concluyeron que habían ocupado anteriormente distintas habitaciones del mismo establecimiento turístico. Esa circunstancia, según la investigación, les habría permitido conocer los códigos de acceso utilizados para abrir determinadas habitaciones.

La Policía Nacional sostiene que esos códigos no se modificaban tras el cambio de huéspedes, una circunstancia que, presuntamente, facilitó el acceso no autorizado a habitaciones ocupadas por nuevos clientes.

Se investiga su posible relación con otros robos

Además del caso que motivó la intervención policial, los investigadores mantienen abierta una línea de trabajo para determinar si la pareja está relacionada con otras denuncias por robos registradas en el mismo establecimiento, ya que presentan un modus operandi similar.

La investigación apunta a que los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos de similares características ocurridos en el mismo alojamiento

El análisis de estos hechos permitirá determinar si ambos participaron en más sustracciones aprovechando el mismo sistema de acceso a las habitaciones.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los hechos investigados.

Recomendaciones para reforzar la seguridad en los alojamientos turísticos

Tras esta actuación, la Policía Nacional recuerda la importancia de que los establecimientos turísticos mantengan actualizadas sus medidas de seguridad para proteger a los clientes. Entre las recomendaciones figura la modificación periódica de los códigos o sistemas de acceso a las habitaciones cada vez que cambien los ocupantes, con el objetivo de impedir accesos indebidos.

Asimismo, aconseja a los viajeros mantener bajo custodia los objetos de valor, utilizar las cajas fuertes cuando estén disponibles y comunicar inmediatamente cualquier incidencia tanto a los responsables del alojamiento como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.