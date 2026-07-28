Incendio en una tapicería del Centro Comercial Eurocenter en San Bartolomé de Tirajana

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de San Bartolomé de Tirajana intervino en la mañana de este martes para extinguir un incendio declarado en un local del Centro Comercial Eurocenter, situado en San Fernando. La actuación permitió controlar el fuego sin que se produjeran daños personales y evitó que las llamas alcanzaran otros establecimientos del complejo.

La emergencia movilizó también a efectivos de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana y del Cuerpo Nacional de Policía, que colaboraron en el aseguramiento del entorno y en la coordinación del operativo.

El aviso se recibió a primera hora de la mañana

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso a las 06:19 horas, cuando se alertó de un incendio en la planta baja del centro comercial.

Según la información facilitada por la persona que realizó la llamada, del interior del establecimiento salían llamas, se escuchaban explosiones y una densa columna de humo negro, circunstancias que llevaron a activar de inmediato el dispositivo de emergencias.

Una vez en el lugar, los bomberos localizaron el origen del incendio en un establecimiento dedicado a la tapicería, ubicado en la planta baja de la zona de talleres del centro comercial.

Incendio en el centro comercial Eurocenter, en el sur de Gran Canaria / La Provincia

El fuego quedó extinguido tras una compleja intervención

Los efectivos del SEIS iniciaron las labores de extinción nada más acceder al local afectado. Tras controlar las llamas, procedieron a realizar trabajos de ventilación, eliminación del humo acumulado y aseguramiento de la zona para evitar nuevos riesgos.

La intervención requirió un importante despliegue de medios debido a la intensidad del incendio y a la elevada carga de materiales combustibles presentes en un negocio dedicado a la tapicería, donde habitualmente se almacenan tejidos, espumas, maderas, adhesivos y otros productos que favorecen la rápida propagación del fuego.

Durante el operativo, los bomberos emplearon 26 botellas de aire respirable para equipos de respiración autónoma, un dato que refleja la dificultad de trabajar en un espacio con una elevada concentración de humo. Además, utilizaron más de 3.000 litros de agua para sofocar completamente el incendio y garantizar que no quedaran focos activos.

Importantes daños materiales en el establecimiento

Aunque el incendio no provocó víctimas ni heridos, sí ocasionó graves daños materiales en el negocio donde se originó.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, alrededor del 90 % de las instalaciones del local, distribuidas en tres plantas, resultaron afectadas por las llamas.

No obstante, la rápida actuación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento fue decisiva para impedir que el fuego se extendiera al resto de establecimientos del Centro Comercial Eurocenter, evitando así daños de mayor magnitud en uno de los complejos comerciales del municipio.

Incendio en el centro comercial Eurocenter, en el sur de Gran Canaria / La Provincia

Coordinación entre los cuerpos de emergencia

El operativo contó con la participación conjunta de distintos servicios de emergencia. Mientras los bomberos centraban sus esfuerzos en la extinción del incendio y en asegurar el edificio, los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron en el control del perímetro y facilitaron el desarrollo de la intervención.

La coordinación entre los distintos recursos permitió gestionar la emergencia con rapidez y minimizar los riesgos tanto para los equipos actuantes como para las instalaciones próximas.

Por el momento, la información facilitada no detalla las causas que originaron el incendio, por lo que será la correspondiente investigación la que determine el origen del fuego.