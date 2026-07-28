Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada

La Unidad Especial (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino durante la pasada madrugada de este martes en un incendio declarado en una zona ajardinada de Jinámar, en una actuación desarrollada de forma conjunta con efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información facilitada por el cuerpo policial, los bomberos capitalinos lograron controlar y extinguir el fuego utilizando alrededor de 1.000 litros de agua, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas próximas.

Sin heridos ni daños personales

El incidente se resolvió sin que se produjeran daños personales. La rápida actuación coordinada entre la Policía Local y los bomberos permitió sofocar el incendio con rapidez y asegurar la zona.

Aunque no se han facilitado detalles sobre las causas que originaron el fuego ni sobre posibles daños materiales en el entorno, durante los meses de verano, las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación incrementan el riesgo de incendios en zonas verdes, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones y avisar al 112 ante cualquier indicio de fuego.