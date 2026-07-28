Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
El varón de la pareja tuvo que acudir a las urgencias del Hospital Doctor Negrín, tras sufrir una fractura ósea en la nariz y requerir de puntos de sutura en el labio a causa de los golpes haciendo uso de objetos, como cinturones, propinados por los agresores
La capital de Gran Canaria registra un nuevo episodio de violencia. Una pareja de hermanos, un varón y una mujer, sufrieron una agresión verbal y física por parte de un numeroso grupo de jóvenes en la Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre tuvo que acudir a las urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín tras sufrir una fractura ósea y requerir de puntos de sutura en el labio, a causa de los golpes propinados haciendo uso de distintos objetos que portaban, como cinturones, cinco miembros del grupo de agresores.
Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo, cuando los hermanos se encontraban transitando por la zona colindante a la Plaza de España, próximos a una reconocida franquicia de comida rápida a la altura de Mesa y López. En ese instante, el numeroso grupo comenzó a increpar y agredir verbalmente a la mujer. Cuando su hermano salió en su defensa, alrededor de cinco de los jóvenes comenzaron a agredirle físicamente utilizando distintos objetos que portaban, como cinturones. El resultado de los golpes derivó en una fractura ósea a la altura de la nariz que obligó al varón a acudir a las urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín de la capital grancanaria, donde también recibió puntos de sutura por una herida provocada en su labio.
El grupo agresor emprendió la huida y consiguió escapar antes de la llegada de los agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar. Fuentes policiales aseguran que, en este momento, ninguno de los jóvenes está identificado, si bien la investigación continua abierta y se ha remitido la denuncia a las autoridades judiciales. Por su parte, la mujer de la pareja de hermanos ha hecho un llamamiento en sus redes sociales para intentar encontrar información o pruebas gráficas de parte de algún posible testigo que hubiera podido presenciar el hecho, con el objetivo de facilitar la búsqueda de los agresores. En dicho escrito, la joven los describe como "un grupo numeroso de jóvenes de apariencia magrebí".
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