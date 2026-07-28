Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorCortes GC-3 agostoLuna de miel Susanna GrisoDestrucción empleoPescado frescoPedro Quevedo alcaldíaUrbanización Puerto Rico
instagramlinkedin

Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España

El varón de la pareja tuvo que acudir a las urgencias del Hospital Doctor Negrín, tras sufrir una fractura ósea en la nariz y requerir de puntos de sutura en el labio a causa de los golpes haciendo uso de objetos, como cinturones, propinados por los agresores

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

La capital de Gran Canaria registra un nuevo episodio de violencia. Una pareja de hermanos, un varón y una mujer, sufrieron una agresión verbal y física por parte de un numeroso grupo de jóvenes en la Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre tuvo que acudir a las urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín tras sufrir una fractura ósea y requerir de puntos de sutura en el labio, a causa de los golpes propinados haciendo uso de distintos objetos que portaban, como cinturones, cinco miembros del grupo de agresores.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo, cuando los hermanos se encontraban transitando por la zona colindante a la Plaza de España, próximos a una reconocida franquicia de comida rápida a la altura de Mesa y López. En ese instante, el numeroso grupo comenzó a increpar y agredir verbalmente a la mujer. Cuando su hermano salió en su defensa, alrededor de cinco de los jóvenes comenzaron a agredirle físicamente utilizando distintos objetos que portaban, como cinturones. El resultado de los golpes derivó en una fractura ósea a la altura de la nariz que obligó al varón a acudir a las urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín de la capital grancanaria, donde también recibió puntos de sutura por una herida provocada en su labio.

Noticias relacionadas y más

El grupo agresor emprendió la huida y consiguió escapar antes de la llegada de los agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar. Fuentes policiales aseguran que, en este momento, ninguno de los jóvenes está identificado, si bien la investigación continua abierta y se ha remitido la denuncia a las autoridades judiciales. Por su parte, la mujer de la pareja de hermanos ha hecho un llamamiento en sus redes sociales para intentar encontrar información o pruebas gráficas de parte de algún posible testigo que hubiera podido presenciar el hecho, con el objetivo de facilitar la búsqueda de los agresores. En dicho escrito, la joven los describe como "un grupo numeroso de jóvenes de apariencia magrebí".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
  3. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  4. Quevedo, sobre la muerte de Fabiola Mbulito: 'La socorrista nadó a todo lo que le daban sus posibilidades, la marea fue más rápida
  5. Detenido un pasajero por romper el cristal de una guagua en marcha en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
  7. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  8. Diego Hermoso, registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana, sobre los apartamentos vivienda: 'Solo pongo orden en los alojamientos turísticos

Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España

Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España

Incendio en una tapicería del Centro Comercial Eurocenter en San Bartolomé de Tirajana

Incendio en una tapicería del Centro Comercial Eurocenter en San Bartolomé de Tirajana

'Operación Ladykelly Jewelry' en el sur de Gran Canaria: detenida una empleada de un complejo turístico por robos valorados en 46.000 euros

'Operación Ladykelly Jewelry' en el sur de Gran Canaria: detenida una empleada de un complejo turístico por robos valorados en 46.000 euros

Detectan un nuevo terremoto en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Detectan un nuevo terremoto en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Detenida una pareja de clientes por varios robos en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria

Detenida una pareja de clientes por varios robos en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria

Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada

Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada

El IGN detecta tres terremotos este lunes en Canarias

El IGN detecta tres terremotos este lunes en Canarias

Operación contra el narcotráfico en Canarias: la Audiencia Nacional condena al tripulante de un 'narcovelero' que mató a uno de sus compinches al prender fuego a la embarcación

Operación contra el narcotráfico en Canarias: la Audiencia Nacional condena al tripulante de un 'narcovelero' que mató a uno de sus compinches al prender fuego a la embarcación
Tracking Pixel Contents