Amenaza con un martillo a varios viandantes en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras un incidente ocurrido en el barrio de San Cristóbal, donde supuestamente intimidó a varias personas mientras portaba un martillo.

La actuación policial se produjo durante la noche del 27 de julio, después de que la Sala CIMACC 091 recibiera un aviso alertando de la presencia de un individuo que estaba causando alarma en la vía pública al amenazar a varios viandantes con esta herramienta.

El sospechoso habría perseguido a uno de los testigos

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los agentes se desplazaron de forma inmediata hasta el lugar de los hechos para comprobar la situación y recabar información sobre lo ocurrido.

Una vez en la zona, los policías se entrevistaron con la persona que había dado el aviso. El requirente explicó que el hombre caminaba por la calle golpeando con un martillo las paredes de varios edificios y el mobiliario urbano, generando preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Siempre según el relato de la víctima, cuando el sospechoso advirtió su presencia comenzó a perseguirlo con el martillo, aparentemente con la intención de alcanzarlo. La persona consiguió huir antes de que pudiera producirse una agresión.

La versión ofrecida por el denunciante fue respaldada por un testigo presencial, que confirmó ante los agentes la secuencia de los hechos.

Localizado oculto en un edificio cercano

Tras recopilar la información inicial, los agentes realizaron una inspección por los alrededores con el objetivo de localizar al presunto autor.

Poco después encontraron al sospechoso oculto en la planta baja de un edificio residencial situado en las proximidades del lugar donde se había producido el incidente.

Una vez identificado, los policías procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de amenazas graves. Durante la intervención también incautaron el martillo que, presuntamente, había sido utilizado para intimidar a los viandantes.

El detenido pasará a disposición judicial

La Policía Nacional ha informado de que, una vez concluidas las diligencias policiales correspondientes, el arrestado será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará los siguientes pasos del procedimiento.

La Policía Nacional ha aprovechado esta actuación para recordar que la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad y facilitar una respuesta rápida ante situaciones que puedan poner en peligro a la población. El cuerpo policial agradece la comunicación inmediata de incidentes a través del teléfono 091.