Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorMinerva AlonsoDestrucción empleoCB Gran CanariaUD Las PalmasSeguros privados en CanariasPelícula con Russell Crow en Gran CanariaLuna de miel de Susana GrisoSucesos en Canarias
instagramlinkedin

Arde un coche tras colisionar contra una nave contigua a un poste de alta tensión en Agüimes

El conductor del vehículo ha sido trasladado a un centro médico tras sufrir cortes de diversa consideración por el impacto

Un coche arde tras chocar contra una nave junto a un poste de alta tensión en Agüimes

Un coche arde tras chocar contra una nave junto a un poste de alta tensión en Agüimes

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Un coche ha quedado calcinado en la tarde de este miércoles tras colisionar contra una nave contigua a un poste de alta tensión en el barrio de Los Corralillos, en Agüimes. El conductor del vehículo logró escapar a tiempo con cortes de diversa consideración fruto del impacto, que requirieron su traslado a un centro de salud para recibir atención médica.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) fue alertado en torno a las 12:50 horas ante la densa columna de humo negro que generó el turismo accidentado. En ese momento se activaron los recursos necesarios para extinguir las llamas y se desplazaron hasta el lugar bomberos de Gran Canaria procedentes del parque de Arinaga.

Los efectivos procedieron a controlar y extinguir el fuego con rapidez para evitar que se descontrolara y afectara al resto del entorno. A continuación, fijaron un cable de alta tensión que se encontraba a media altura a causa de la colisión.

Extinción del fuego

También acudieron a la zona la Policía Local de Agüimes y la Guardia Civil para prestar los servicios necesarios y regular el tráfico.

Noticias relacionadas y más

El único ocupante del vehículo recibió atención médica por parte de sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y fue trasladado hasta un centro hospitalario para valorar el alcance de las lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  2. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  3. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  4. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
  5. Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará
  6. Confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores: esta es la lista de 16 países a los que no deberías viajar este verano si no quieres arruinar tus vacaciones
  7. Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada
  8. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas

Arde un coche tras colisionar contra una nave contigua a un poste de alta tensión en Agüimes

Arde un coche tras colisionar contra una nave contigua a un poste de alta tensión en Agüimes

Un hombre queda atrapado por la succión del filtro de una piscina en Gran Canaria

Un hombre queda atrapado por la succión del filtro de una piscina en Gran Canaria

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria en una operación por un delito sexual contra menores

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria en una operación por un delito sexual contra menores

Rescatan a dos supuestos pescadores a la deriva en una patera al este de Lanzarote

Rescatan a dos supuestos pescadores a la deriva en una patera al este de Lanzarote

Amenaza con un martillo a varios viandantes en Las Palmas de Gran Canaria

Amenaza con un martillo a varios viandantes en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura: falsificaba facturas para vender más barato

Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura: falsificaba facturas para vender más barato

Hospitalizados dos niños de 3 y 4 años tras el incendio de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Hospitalizados dos niños de 3 y 4 años tras el incendio de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre resulta herido por inhalación de humo y quemaduras en el incendio de una vivienda en Gran Canaria

Un hombre resulta herido por inhalación de humo y quemaduras en el incendio de una vivienda en Gran Canaria
Tracking Pixel Contents