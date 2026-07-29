Arde un coche tras colisionar contra una nave contigua a un poste de alta tensión en Agüimes

Un coche ha quedado calcinado en la tarde de este miércoles tras colisionar contra una nave contigua a un poste de alta tensión en el barrio de Los Corralillos, en Agüimes. El conductor del vehículo logró escapar a tiempo con cortes de diversa consideración fruto del impacto, que requirieron su traslado a un centro de salud para recibir atención médica.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) fue alertado en torno a las 12:50 horas ante la densa columna de humo negro que generó el turismo accidentado. En ese momento se activaron los recursos necesarios para extinguir las llamas y se desplazaron hasta el lugar bomberos de Gran Canaria procedentes del parque de Arinaga.

Los efectivos procedieron a controlar y extinguir el fuego con rapidez para evitar que se descontrolara y afectara al resto del entorno. A continuación, fijaron un cable de alta tensión que se encontraba a media altura a causa de la colisión.

Extinción del fuego

También acudieron a la zona la Policía Local de Agüimes y la Guardia Civil para prestar los servicios necesarios y regular el tráfico.

El único ocupante del vehículo recibió atención médica por parte de sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y fue trasladado hasta un centro hospitalario para valorar el alcance de las lesiones.